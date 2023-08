Røvrendt af TV 2: Havde ryddet kalenderen

Når den nye sæson af 'Vild med dans' får premiere i september, bliver det uden den garvede danser Michael Olesen.

Han er nemlig blevet valgt fra af TV 2, kunne han meddele sine følgere på Instagram i sidste uge.

Danseren havde ellers regnet med, at han skulle bruge sit efterår på at tage sin 16. tørn som en af de professionelle dansere i TV 2's guldkalv.

Det fortalte han den fremmødte presse ved premieren på 'Gran Turismo'

- Når vi skal lave 'Vild med dans', skal vi sætte små 4 måneder af til det. Så det betyder, at man skal rydde sin kalender. Det har jeg gjort de sidste 15 år, og det har jeg også gjort i år, siger han.

Derfor har det også berørt danseren, at han blev valgt fra i år.

- Jeg var ked af det – jeg havde glædet mig rigtig meget til at være med i jubilæet. Jeg havde glædet mig til at lave et brag af en fest for min 'VMD'-familie. Det er jeg selvfølgelig skuffet over, og jeg havde ikke set det komme. Men det er en del af gamet, og nu vil jeg heppe på dem.

Det er ifølge TV 2 helt naturligt, at der bliver skiftet ud løbende i castet til 'Vild med dans'. Du kan her læse deres svar på, hvorfor de i år har valgt både Michael Olesen og Eugene Miu fra til den kommende sæson.

Sidste år dansede Michael Olesen med tv-vært Heidi Frederikke Sigdal. Foto: Henning Hjorth

Klar til comeback

Hvad Olesen i stedet skal bruge sine fire frie måneder på, ved han dog ikke endnu. Men han håber, at der falder noget arbejde af.

- Jeg har hørt, at når en dør lukkes, så åbner der sig en masse nye. Så nu skal jeg nyde det med familien, og så tror jeg, at der kommer noget spændende. Jeg er i hvert fald åben.

- Hvis TV 2 nu ringer til dig næste år, vender du så tilbage, eller kan de rende dig?

- Jeg tager det stille og roligt. Hvis de ringer til næste år, så ser vi på det. Jeg har ikke lukket nogen døre. Jeg elsker det program og de mennesker, jeg har arbejdet sammen med de sidste 15 år. Og jeg ønsker dem held og lykke til at lave et brag af en sæson.

Dansestjernen ved heller ikke, om han bliver en del af det store 'Vild med dans'-jubilæumsshow, som TV 2 holder i oktober.

- Hvis jeg bliver inviteret, vil jeg gerne være en del af det. Nu må vi se.

- Men du har ikke hørt fra TV 2?

- Jeg har ikke hørt noget, jeg tror ikke, de er nået så langt.