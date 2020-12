Roser Mette Frederiksen

Nedlukning af Danmark er et yndet samtaleemne, og på de sociale medier koger det over med enten kritikere eller folk, der hylder regeringens tiltag for at bremse spredningen af coronavirus.

Blandt støtterne er Thomas Blachman, der går en 'X Factor'-sæson i møde, hvor det er højst sandsynligt, at det kommer til at foregå uden eller med et yderst begrænset publikum.

- Det var mirakuløst

Det kan dog ikke tage modet fra veteranen.

- Hvis det er det, Mette vil, så er det det, Mette skal få. Vi kan ikke gøre andet end at udvise forståelse, siger Thomas Blachman med henvisning til statsminister Mette Frederiksen (S).

- Hvad tænker du om, at vi lukker landet ned, opererer med delvise nedlukninger og så videre?

- Jeg har ikke nogen konspirationsteori, og jeg synes ikke, det er grundlovsstridigt at tage de her tiltag, som i virkeligheden er sympatiske, fordi de handler om at beskytte de svageste. Det gør vi økonomisk i vores samfund, og det gør vi nu også, da der endnu ikke er en vaccine klar til at blive distribueret, siger Thomas Blachman og tilføjer:

- Jeg synes ikke, vi kan gøre andet. Jeg tror, at selv Carl Gustaf i Sverige ønsker at være dansk for tiden.

Den 74-årige svenske konge har i et interview kaldt 2020 for 'et forfærdeligt år', hvor han mener, at Sverige er mislykkedes med at redde liv under coronapandemien.

Årets dommertrio: Thomas Blachman, 'Oh Land' og Martin Jensen

Positivt for 'X Factor'

Thomas Blachman fortæller, at han har forældre over 83 år, hvorfor han har sårbare individer helt tæt på.

- De er over 83 år begge to, og de elsker hinanden meget højt. Jeg vil sgu gerne have, at de kan beholde hinanden lidt endnu. Der er en masse grunde til, at vi alle sammen forstår, at vi ikke bare kan hænge ud nede i swingerklubben mere, vel?

- Det var ellers gode tider, hva?

- Ha ha ha, det har måske aldrig været min favorit. Men sjovt.

- Jeg er rigtig, rigtig, rigtig nervøs

Faktisk er der også kommet gode ting ud af coronasituationen, mener han.

De hundrede meter lange køer med håbefulde sanglærker, der venter på at prøve talentet af foran 'X Factor'-dommerne, er skiftet ud. Det samme er det traditionelle venterum, hvor deltagerne sidder og hygger sig, inden de skal synge.

- Den del har faktisk været skøn. Jeg har altid ønsket at arbejde på fabrik, og det har været det tætteste, jeg er kommet. Det har været fuldstændigt som på et samlebånd med unge mennesker, der glider forbi, og så er det enten ud eller videre. Det har været super effektivt, roser Blachman og fortæller, at det har passet ham helt, helt fint.

- Der har ikke været al den fucking højskolelarm. Det kan jo også noget, men for os andre, der arbejder, har det været super. Det giver fuldstændig koncentration.

'X Factor' har premiere 1. januar.