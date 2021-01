Roser nytårstale: - Et stærkt supplement til statsministerens

Helle Thorning-Schmidt er begejstret over Tessa nytårstale, som hun mener sætter fokus på et vigtigt emne

Mette Frederiksen nævnte ikke MeToo-debatten med et enkelt ord i sin nytårstale 1. januar.

Det var der til gengæld en anden der gjorde.

Tessa talte om kvinders seksualitet, MeToo, overgreb og om at vokse op på nettet, da hun fik muligheden for at holde årets nytårstale i Deadline på DR2.

Talen har fået en masse positive reaktioner og specielt den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er begejstret for den 23-årige rappers tale.

- Jeg synes, at den er rigtig fed. Jeg er mega begejstret, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg afholder mig fra at kommentere på statsministerens tale, men jeg synes, at det var dejligt, at Tessa fik mulighed for at tale om det, som vi har talt så meget om, og det som har påvirket så mange mennesker i løbet af året. Jeg synes, det var dejligt, at hun fik mulighed for at give et stærkt supplement til statsministerens nytårstale.

Helle Thorning-Schmidt har kun rosende ord til Tessa, efter rapperens nytårstale i Deadline. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Årets bedste nytårstale? Hyldes på nettet

Helle Thorning-Schmidt betegner Tessas tale som et kunstværk i sig selv, og at den kan være med til at smide ekstra brænde på MeToo-bålet i 2021.

- Hun vælger at gå direkte ind i debatten og forny den. Det synes jeg, at den trænger til. Hun har pustet til ilden, og det er lige, hvad vi har brug for til starten af 2021.

Bange for at debatten dør

Selv har den tidligere statsminister engageret sig meget i debatten det seneste år, og hun håber, at den fortsætter længe endnu og ikke dør hen, som den første MeToo-bølge gjorde.

- Jeg synes, det er et ekstremt vigtigt emne, som har præget vores debatter og vores liv. Det har gjort en forskel.

- Min største bekymring er faktisk, at den forsvinder igen, uden at vi er blevet helt færdige med diskussionen. Jeg håber 2021 bringer den diskussion videre og lidt dybere, og vi har den på en måde, så den ikke skaber skel mellem mænd og kvinder, men er et stærkt våben mod seksisme.

Hun håber samtidig, at alle vil engagere sig i debatten for at gøre op med seksisme.

Tessa og Helle Thorning-Schmidt virker til at have fået et rigtig godt forhold i løbet af 2020.

Den tidligere statsminister medvirkede sågar i rapperens musikvideo til sangen 'Blæstegnen'.

