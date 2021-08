Rotter på besøg: 'Bagedyst'-dommer får sur smiley og bøde

Konditoriet Grannys House har fået en sur smiley samt en bøde på 10.000 kroner af Fødevarestyrelsen.

'Den store bagedyst'-dommer Katrine Foged Thomsen sidder i direktionen i Granny House, som ligger i Søborg. Det er Katrine Foged Thomsens mand, Rasmus Søndergaard Hansen, som ejer konditoriet.

Fødevarestyrelsen kunne konstatere 15. juli, at der var flere forhold, som ikke var i orden på konditoriet, ligesom der er blevet fanget to rotteunger.

I kontrolrapporten fra Fødevarestyrelsen fremgår det:

'Der er set rapport fra skadedyrsbekæmper, der den 13. juli 2021 har efterset fælder, hvori der er fanget to rotteunger.'

Selvom virksomheden har fanget rotter, så havde de samtidig problemer med at lukke dørene ud til.

'Dør til container, som er placeret i baggård, hvor der opbevares emballage står åben. Ligeledes står dør åben fra telt til cafe/barområde så der er direkte adgang til lokale hvor der produceres fødevarer', oplyser Fødevarestyrelsen og beskriver endvidere, hvordan konditoriet havde ligeledes problemer med at sikre forsvarlige temperaturer på deres kølede fødevarer.

'Virksomheden havde følgende bemærkninger: Dør til container er svær at lukke for pigerne', sådan har konditoriet forklaret problemet med de åbne døre.

Rasmus Søndergaard Hansen har overfor Se og Hør fortalt, at de erkender den sure smiley og bøden, men forklarer, at det angiveligt er hele området, som har problemer med rotterne.

- Jeg kan udmærket se problemet. Vi gør også alt, hvad vi kan, fortæller han til mediet.

Kneb med hygiejnen

I 2020 var Granny's House involveret i en sag med Fødevarestyrelsen, fordi de ikke var gode nok til at overholde reglerne.

Det betød, at de mistede deres elite-smileyer i alle filialer.

Kontrolrapporterne fra 2020 Granny's House, Søborg Hovedgade 75: Læs kontrolrapport Granny's House, Torvehallerne, København: Kontrolrapport Granny's House, Gladsaxevej 335: Læs kontrolrapport Granny's House, Krudttårnsvej, Dragør: Læs kontrolrapport

Ifølge rapporterne havde man i de forskellige butikker store problemer med hygiejnen, og der blev fundet gamle madrester og spindelvæv under kontrolbesøgene.

Fødevarekontrol: Lokums-problemer hos Bagedyst-Katrine

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Selve konceptet bag 'Den store bagedyst' har indbragt millioner. Det kan du læse mere om her (+)