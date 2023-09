Ruben Søltoft deler stor nyhed

I foråret fortalte Rubert Søltoft, at han for to år siden gik ned med stress, men at det endelig gik bedre. Nu deler komikeren så en stor nyhed

Der var stilhed på de sociale medier i to år hos komiker Ruben Søltoft, men i foråret vendte Søltoft retur og forklarede tavsheden.

Det skete med et opslag på Instagram, hvori 'Minkavlerne'-stjernen fortalte, at han havde kæmpet med stress.

'Kære jer! Der har godt nok været stille herinde i lang tid. Det har der, fordi jeg gik ned med stress for to år siden',skrev Søltoft og fortsatte:

'Det går endelig bedre, hvilket er virkelig dejligt! Jeg har savnet jer, og det er vidunderligt at være ude at optræde igen!

Og nu kan den populære komiker så offentliggøre, at han har det så godt, at han efter flere år er tilbage med et nyt show.

'Jeg har en kæmpe hemmelighed, som jeg ikke kan afsløre. Det kan være alt muligt. Men det er i hvert fald først i morgen 10:30, at jeg kan fortæller jer om det. Det er slet ikke til at sige, hvad det er, lyder det fra Ruben Søltoft i videoen, inden han til sidst fortæller, at der er tale om et nyt show.

- Det er et nyt show, afslutter han videoen.

Det er første show fra Søltoft siden efteråret 2018, hvor han turnerede rundt i landet med sit andet onemanshow 'Ting Fra Min Mund.' Ruben Søltoft turnerede første gang rundt i 2015. Det var med showet 'Mit hoved'.

Siden Ruben Søltoft offentliggjorde nyheden om, at han atter skal ud at optræde, er det strømmet ind med kommentarer fra en række kendte. Blandt andet har Stephania Potalivo kommenteret videoen med en række 'klappe'-emojis og en masse hjerter, ligesom også Ihan Haydar har kommenteret nyheden.

'Jaaaaa' skriver hun til videoen, der har indkasseret tusindevis af likes.

Også komiker-kollegaen Simon Talbot har kommenteret.

'Kæft, jeg glæder mig til 10:30. Så spændende' skriver han.

Ruben Søltoft er for tiden aktuel i 'Minkalverne', der sendes på TV 2, ligesom han også har gjort sig bemærket i TV 2-succesen 'Stormester'.