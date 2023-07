Rykker til Jylland: Flytter ind hos Thomas Eje

Det kræver en hel del øvning at sætte et stort show op, så nu går komikeren og sangeren i træningslejr hos sin makker, som han til januar har premiere på showet 'Her er de to andre' med

Komiker- og sangtrioen Linie 3 lavede i 1993 et populært show kaldet 'Hvor er de 2 andre?'.

Siden har svaret blafret i vinden, men nu kommer det – 31 år efter.

For i januar 2024 har de to garvede komikere og sangere Anders Bircow og Thomas Eje premiere på deres helt nye show 'Her er de to andre' - en titel med tydelig reference til titlen på det gamle Linie 3-show for mange år siden.

Denne gang kommer løjerne dog til at foregå uden trioens normale tredje ben, Preben Kristensen, som enten er forpligtet til anden side eller slet og ret ikke rigtig har lyst til at tage Linie 3-hatten på igen for nu.

Anders Bircow er maks. klar til at få stablet det hele på benene og sat showet endeligt sammen - faktisk så klar, at han for en stund rykker teltpælene op og flytter ind hos sin kollega, så de har hele døgnet til at øve.

Annonce:

Det skriver Billed-Bladet, der har talt med Bircow til premiere på Stevns Sommerspils musical 'Mød mig på Cassiopeia'.

– Jeg flytter over til Thomas ti dage i august, for nu skal der trænes hårdt. Vi skal først være klar i januar, men retningen skal stikkes ud. Det er vigtigt for os at øve. Det kommer ikke af sig selv. Det har det aldrig gjort, siger Anders Bircow til Billed-Bladet.

Linie 3 på scenen i Glassalen i Tivoli, da de senest var en trio med et regulært show. Nu går Eje og Bircow egne veje - sammen - for en stund. Foto: Mogens Fliindt

Comeback?

Der er ikke tale om en lille smuttur. Thomas Eje bor således med sin kone på Als i det jyske, mens Bircow normalt bor med sin kone i Nordsjælland.

Ekstra Bladet har tidligere, som det kan ses i videoerne herunder, talt med både Anders Bircow og Preben Kristensen om et muligt Linie 3-comeback.

Et rigtigt comeback med et decideret show som i gamle dage, altså. Trioen var nemlig sammen så sent som i 2019, hvor de havde stablet et juleshow på benene.

Anders Bircow var ikke afvisende, mens Preben Kristensen til gengæld fremstod mere tvivlende.

Og således giver det jo god mening, at Anders og Thomas nu laver deres eget lille projekt.