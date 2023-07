Rystede naboer: Vil gerne bare flytte

Naboerne til skuespiller Robert Hansen er rystede, utrygge og bange.

Tirsdag aften kunne de endnu engang se til, mens det væltede ind med politi i deres opgang.

Igen var politiet kommet for at hive Robert Hansen med på stationen.

Og det skaber utryghed og frygt i opgangen, lyder det fra en nabo, Ekstra Bladet har talt med.

Naboen ønsker at være anonym, men Ekstra Bladet er bekendt med vedkommendes identitet.

- Vi har bare en rigtig god opgang generelt. Et godt sammenhold, gode snakke. Det er gode mennesker, der bor her. Men det lægger en kæmpe dæmper på opgangen, siger naboen og fortsætter.

- Stemningen er lortedårlig her, lyder det videre fra naboen, der lader forstå, at flere beboere er utrygge og bange for Robert Hansen, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger igen tirsdag aften fik besøg af politiet.

- Det er jo vanvittigt det her. Det må godt stoppe, siger beboeren og fortsætter:

- Det skaber en stor utryghed. Hvis jeg kunne, så havde jeg flyttet med det samme! Hvis lejlighederne hang på træet, havde vi rykket, siger naboen videre.

Ekstra Bladet arbejder fortsat på at få en kommentar fra Robert Hansen til episoden, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Robert Hansen er bedst kendt for sine roller i filmene om 'Anja og Victor'. Foto: Anthon Unger

Flere gange

Ifølge vidner, Ekstra Bladet har talt med, var der fra omkring klokken 19.30 og frem til klokken cirka 23 tirsdag massiv politiaktivitet i beboelsesområdet på Frederiksberg, hvor den 43-årige skuespiller bor.

Robert Hansen blev ifølge flere vidner taget med på stationen i forbindelse med politiaktionen.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de har været til stede i området i forbindelse med en politiforretning. Det skete på baggrund af en anmeldelse.

Politiet vil dog ikke oplyse, hvad anmeldelsen gik på, og hvorvidt en person blev anholdt eller sigtet i forbindelse med politiforretningen.



Tilbage i maj sidste år rykkede Københavns Politi også massivt ud til Robert Hansens adresse efter en anmeldelse.

Dengang ville politiet heller ikke fortælle, hvad anmeldelsen helt konkret drejede sig om.

Robert Hansen, der især er kendt fra 'Anja og Viktor'-filmene, har i næste måned en retssag i vente. Her er han tiltalt for vold mod sin ekskæreste, realitydeltageren Nynne Larsen.

Han nægter sig skyldig.

