Rystet Remee: - Jeg kunne ikke længere trække vejret

Remee fortæller nu om de store konsekvenser, som Se og Hør-skandalen havde for ham både privat og professionelt

Flere kendte danskere fortæller nu om, hvordan Se og Hør-skandalen påvirkede dem.

En af dem er producer og tidligere 'X Factor'-dommer Remee, der beretter om den paranoia og det pres, han følte, over konstant at være forfulgt af Se og Hørs journalister.

-Jeg stopper i 'X Factor' efter sæson tre, for der kan jeg ikke trække vejret længere. Jeg føler, at jeg ikke er herre over mit eget liv. Der er ikke noget liv. Der er kun, hvad de skriver om mit liv, udtaler Remee i en pressemeddelelse i forbindelse med premieren på tredje sæson af 'Forbrydelser der rystede Danmark'.

I første afsnit går programserien tæt på medieskandalen fra 2014, hvor journalist Ken B. Rasmussen afslørede, at han og ugebladet i flere år havde brugt ulovlige kreditkortoplysninger til at jagte sladder-historier.

Også Line Baun Danielsen står frem og fortæller, hvordan hun ikke stolede på sine nærmeste, fordi hun på mystisk vis endte på forsiden af ugebladet.

Tredje sæson af 'Forbrydelser der rystede Danmark' består af otte afsnit og går blandt andet også tæt på Stein Baggers store svindel og sagen om den pædofile præst.

Første afsnit om Se og Hør-skandalen kan streames fra 6. januar på dplay/discovery+.

