Rystet tv-vært: - Det kommer bag på mig

Kristian Ring-Hansen Holt er overrasket over at høre, at hans tidligere kollega Jens Gaardbo er færdig på TV2

Kristian Ring-Hansen Holt, der tidligere har været vært på TV2 News og nu er vært på DR's 'Aftenshowet', er overrasket over nyhederne om, at hans tidligere kollega på TV2 News Jens Gaardbo er stoppet på TV2, efter en intern undersøgelse har vurderet, at Gaardbo for år tilbage udviste dårlig dømmekraft som nyhedschef.

Kristian Ring-Hansen Holt var i flere år kolleger med Gaardbo, imens han var ansat på TV2 News, og fortæller, at han ikke har været bekendt med problematisk adfærd hos Gaardbo.

Tidligere ansat på TV2: Gaardbo burde stå frem

- Jeg er ked af at miste ham som kollega. Jeg er ked af at branchen mister ham som kollega. Jeg kender ham som en god og faglig kompetent kollega, lyder det fra Ring- Hansen Holt, der dog understreger, at han ikke kender til den sag, som nu har ført til Gaardbos exit.

- Jeg kender slet ikke til sagen, eller hvad der ligger bag, og jeg har aldrig oplevet ham have dårlig dømmekraft. Jeg har kun oplevet ham som en energisk og god kollega i de år, jeg har arbejdet sammen med ham, lyder det fra Kristian Ring-Hansen Holt.

Kristian Ring-Hansen Holt har tidligere været vært på TV2 News, men arbejder i dag på DR's 'Aftenshowet'. Foto: TV2

- Så du har heller ikke hørt noget om sagen eller hørt folk tale om det?

- Nej, og jeg lytter heller ikke til sådan noget, for der er så mange rygter. Så det kommer meget bag på mig det hele.

Den garvede tv-vært lægger derfor heller ikke skjul på, at han er en anelse overrasket over at høre, at Gaardbo nu er fortid på TV2.

Tillidsmand på TV2: - En voldsom konsekvens

- Det er jeg sgu overrasket over og ked af at høre, siger han og fortsætter med at fortælle, at han er ganske rystet over nyhederne:

- Jeg er ked af, at det er nødvendigt med sådanne undersøgelser. Det er tankevækkende, men det er selvfølgelig også godt, det bliver taget alvorligt, siger værten videre med henvisning til den undersøgelse, der er blevet lavet internt i TV2, og som nu har ført til, at Gaardbo stopper på tv-kanalen.

Gaardbo er fortid på TV2, efter en intern undersøgelse har konkluderet, at han tidligere har udvist dårlig dømmekraft. Foto: Mogens Flindt

Længe siden

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra TV2 og Jens Gaardbo, men de har ikke ønsket at komme med yderligere kommentarer.

I TV2's pressemeddelelse siger Gaardbo dog blandt andet følgende:

'Det er ganske vist længe siden, og tiden var en anden. Men jeg er enig i, at der var eksempler på dårlig dømmekraft, og at jeg i visse tilfælde opførte mig forkert. Det var ikke i overensstemmelse med den værdighed, der bør være i jobbet som leder – eller i jobbet som et af stationens ansigter udadtil,' lyder det videre.

