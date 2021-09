Så Albert styrte i døden: Nu mindes han det med tatovering

Amerikanske Tucker Doss var sammen med Albert Dyrlund, da den danske youtuber faldt ned fra et bjerg. Nu har han fået en tatovering for at mindes det øjeblik

Tucker Doss var vidne til den frygtelige ulykke, som den danske youtuber Albert Dyrlund mistede livet i.

De to var sammen kravlet op på et bjerg i Dolomitterne i Italien, hvor de skulle filme videoer til hver deres youtube-kanal. Men pludselig skete det værste, der kunne ske, og Albert Dyrlund faldt ud over kanten af bjerget.

Den oplevelse har helt naturligt siddet i Tucker Doss lige siden, fortæller han i et opslag på Instagram, hvor han samtidig viser en ny tatovering frem.

14 sekunder

Tatoveringen er teksten 'fourteen seconds' - eller 'fjorten sekunder' på dansk. Og det handler om netop Albert Dyrlunds ulykke, skriver han i opslaget:

'Jeg prøvede at tænke meget over, hvad jeg ville have tatoveret for at mindes Albert, men så tænkte jeg... At mindes Albert bliver ikke et problem, han var et af de mest unikke og mindeværdige mennesker jeg nogensinde har mødt. At huske, hvad der sket, og hvordan det fik mig til at føle om livet, er, hvad der er vigtigt for mig.'

'Jeg tvang mig selv til at se det klip, Albert havde optaget af sig selv, da han faldt. 'Fjorten sekunder' er den tid, det tog Albert at falde, 14 sekunder er forskellen mellem liv og død. Hvis du kun har så kort tid at leve i, hvad vil du så gøre med den?'

'For Albert'

I opslaget fortæller han også lidt mere om, hvordan han har det i dag.

'Jeg er langt fra okay, men det eneste, jeg kan gøre, er at prøve mit bedste på at være den bedste udgave af mig selv. Hvis ikke for nogen anden grund, så for Albert. Fordi det er det, han ville have gjort,' skriver han blandt andet i opslaget.

Tucker Doss stod frem kort efter Alberts død, da Ekstra Bladet fik kontakt til ham. Her fortalte han detaljeret om, hvordan det hele fandt sted, da den blot 22-årige Albert Dyrlund faldt ned.

Siden har Ekstra Bladet været i Italien, hvor vi blandt andet talte med det redningsmandskab, som var de første på stedet hos Albert. Det kan du læse om her.