Så er det endegyldigt slut: - Det er ikke vemodigt

Per Christiansen kan nu kalde sig pensionist. Han har her til aften haft sin allersidste vagt på skærmen og har aldrig glædet sig så meget før

Efter 25 års tro tjeneste på skærmen på TV2, som nyhedsvært og senest som vejrvært, kan Per Christiansen endelig pakke sit habengut, aflevere adgangskortet og sige farvel og tak for denne gang.

Han har nemlig haft sidste vagt på TV2 mandag aften.

- Det er rigtig fint. Der er mange, som tror, at det er vemodigt. Men det er ikke vemodigt. Jeg har mentalt indstillet mig på det, og jeg har faktisk glædet mig, fortæller den garvede journalist til Ekstra Bladet.

Endelig

Faktisk har han aldrig glædet sig så meget til fyraften, som mandag aften, hvor han havde sin allersidste vagt foran skærmen som hele Danmarks vejrvært.

- Jeg har pakket og bilen er læsset med vin og alt muligt fra mine søde kollegaer, og nu skal jeg bare hjem til Aalborg, siger han.

Han har i 18 siddet som nyhedsvært og de seneste syv år som vejrvært. Foto: Tim Jensen

- Jeg skal ingenting. Jeg skal op i morgen til julefrokost, og så er det nytår, og så står verden jo åben, lyder det med glæde fra den 68-årige journalist.

Ligget brak

Med en fuldstændig fri kalender glæder han sig til at nyde livet uden nogen vagtplan og nyde godt af den pension, han i mange år har betalt til.

- Jeg har pendlet de sidste 16 år. Det er enormt hårdt at pendle, og jeg ligger nærmest brak dagen efter en vagt, fordi jeg skal køre hjem fra Odense til Aalborg. Det eneste, jeg laver dagen efter, er at gå en tur med hunden, så spiser jeg frokost, og så går jeg endnu en tur. Men hunden gider sgu heller ikke gå mere, fortæller han med et grin og fortæller at både han og hunde trænger til fri.

Hader at være midtpunkt

Selvom han har været ansat på TV2 i 25 år, og man almindeligvis ville blive fejret af kollegaer, så er det ikke lige sagen.

- Jeg elsker at fejre andre mennesker, men jeg hader selv at være midtpunkt. Så derfor passer det mig fint med corona, så folk skal holde sig væk. Jeg er rigtig glad for mine kollegaer, men jeg kan ikke lide at være i centrum.

Derfor glæder Per Christiansen sig til at få ro på og nyde pensionist-tilværelsen.

- Jeg har aldrig før glædet mig så meget til fyraften, lyder det.