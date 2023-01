Vestindien, Vietnam, Færøerne, USA, og Mellemøsten - det er efterhånden svært at finde en plet på verdenskortet, der ikke har haft besøg af kokken Anne Hjernø og hendes trofaste rejsemakker, Anders Agger.

I et opslag på Instagram afslører Anne Hjernø, at de næste tv-optagelser kommer til at foregå i Canada.

Samtidig med udmeldingen om det kommende rejsemål efterlyser Anne og Anders danskere, der kan hjælpe dem lidt på vej i jagten på de gode historier.

'Kære venner, så er det ingen hemmelighed længere. A&A skal til Canada i år og vi leder efter gode historier og danskere der er bosiddende i Canada. Det vil blive værdsat og modtaget med kyshånd. Tak og skøn dag til jer derude', lyder det blandt andet fra den 53-årige tv-kok og kogebogsforfatter.

Annonce:

At dømme efter antallet af kommentarer, får Anne og Anders ingen problemer med at finde historier i Canada, der relaterer sig til Danmark.

Selv om Anne Hjernøe i opslaget specifikt beder folk om at sende tips og ledetråde til hende via mail - og ikke i kommentarsporet - er der alligevel allerede mange, der har kastet sig over at hjælpe Anne og Anders godt på vej med informationer om fætre, kusiner, farmødre og søskende på den anden side af Atlanten.

Det er endnu ikke oplyst, hvornår DR planlægger at sende de nye Anne og Anders-programmer.

Anders Agger og Anne Hjernøe på den røde løber til uddelingen af TV-Prisen i 2020. Foto: Linda Johansen

Ekstra Bladet har tidligere talt med Anne Hjernøe om det vægttab, der gjorde hende 20 kilo lettere. Læs interviewet her