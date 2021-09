Så er det sket: Kendt vært har født tvillinger

Den tidligere radiovært og nuværende podcastvært Christina Sander har født tvillinger, og det var noget af en fødsel.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet, som fanger hende over telefon fra hospitalssengen dagen derpå.

- Hvordan var fødslen? Sidste gang fortalte du, at det var, som om en bulldozer havde kørt gennem dit underliv. Var det lige så hårdt denne gang?

- Ja, det var hårdere, siger hun med et grin og fortsætter:

- Jeg var faktisk meget glad for, at jeg havde prøvet at føde før, så jeg vidste lidt om, hvad der ventede mig. Det var sgu et 'wild ride'. Jeg blev sat i gang - det gør man jo ofte med tvillinger - fordi jeg var næsten 38 uger henne, og så vil de gerne have dem ud, fordi de bare vokser bedre uden for maven, fortæller hun.

Hele processen gik egentlig, som den skulle, selvom pigen, der kom ud først, lå som såkaldt 'stjernekigger', hvilket vil sige, at hun var svær at få ud. Derefter kom drengen, som var en smule større, og derfor var det heller ikke helt gnidningsfrit at få ham ud.

Det gik dog fint, og både mor og de to små har det godt.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Én bekymring

Men der var alligevel én ting, der bekymrede Christina Sander og hendes mand Michael. Begge børn kom nemlig først ud meget tæt på midnat.

- Det var lige før, vi blev bekymrede for, om den ene kom ud inden midnat, og den anden kom ud efter midnat. Men det lykkedes heldigvis at få dem ud på samme side af døgnet.

- Det var nok også blevet dyrt i længden, hvis I skulle holde to fødselsdage i træk hvert år...

- Ja, det er det. Vi sagde også til jordemoderen, 'kan vi ikke bare lyve i papirerne og sige, at de begge kom samme dag?' siger Christina Sander og griner.

Heldigvis kom begge børn - en dreng og en pige - ud før midnat. Nu ligger Christina Sander på hospitalet med tvillingerne, mens hendes mand er hjemme hos parrets første barn, Marlon.

Parret har endnu ikke lagt sig helt fast på børnenes navne, selvom de har nogle i tankerne. Dem vil de dog gerne holde for sig selv, til de er helt sikre.