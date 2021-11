Så er det til salg: Køb eks-baronessens kæmpe slot

Nu er salgsannoncen online, og dermed er der officielt mulighed for at erhverve sig Caroline Fleming og søsterens Valdemars Slot, som efter en bitter familiestrid sælges for 165 mio. kroner

Har du nogensinde drømt om at bo på et rigtigt slot?

Så var det måske noget at flytte til Tåsinge, hvor man har mulighed for at erhverve sig en kæmpe ejendom, der har været flittigt beskrevet i medierne i de senere år og som i 340 af slagsen har tilhørt den samme slægt.

Navnet er Valdemars Slot - ejet af eksbaronesse Caroline Fleming og hendes søster Louise Iuel Albinus, som har 50 procent ejerskab hver.

Som Ekstra Bladet for nogle dage siden skrev, bliver det sat til salg for 165 millioner kroner, og nu er salgsannoncen endelig online hos ejendomsmæglerfirmaet Asger Olsen A/S.

'Valdemars Slot er et velarronderet og historisk gods, som er særdeles smukt beliggende direkte til havet på Tåsinge, lidt syd for Svendborg. Valdemars Slot er en veldrevet landbrugs-, skov- og jagtejendom på 418 hektar med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier og med en herskabelig og historisk hovedbygning beliggende centralt på ejendommen', indledes salgsannoncen.

Idyllisk ser det ud - Valdemars Slot. Foto: Ritzau Scanpix

'(...) Valdemars Slot er således et velarronderet gods med en lang historie, en sund drift og herskabelige rammer.

Valdemars Slot kan erhverves frit, både personligt og i selskabsform.

Areal: ca. 418 ha.', står der længere nede i den lange salgstekst, som du kan læse i sin fulde længde her.

Kunne ikke enes om regnskab

At slottet overhovedet skal sælges skyldes en langvarig, bitter strid mellem de to søstre, der begyndte i 2017, da deres far, lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorff, døde.

Det ledte til forskellige stridigheder i årene efter, der kulminerede, da det i sommer kom frem, at søstrene ikke kunne enes om at godkende regnskabet for Valdemars Slot A/S, hvilket sendte selskabet i tvangsopløsning.

Nu skal slottet altså afhændes for et pænt millionbeløb, der måske ikke lige står på menigmands bankbog, men det bliver tilsyneladende intet problem at finde en køber.

- Vist kan det sælges. Det er et skideflot sted, som ligger fantastisk, og jorden alene er pengene værd, siger ejendomsmægleren til Fyns Amts Avis og fortsætter:

- Der er alene hen over sommeren solgt tre store godser i Danmark. Der er købere, og de har mange penge, siger Asger Olsen.

Er DU den køber og har du 165 mio. kroner, du ikke rigtig ved, hvad du skal bruge til, så skynd dig ind på salgsannoncen.