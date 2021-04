Så er Se og Hør-sag afgjort: Kendte taber

Maj 2014

Nets fortæller, at det kan have været en af deres medarbejdere, der har forsynet Se og Hør med oplysninger, og at de vil forhindre, at ansatte fremadrettet ikke skal kunne få adgang til fortrolige oplysninger. Det kommer frem, at tys-tys-kilden har fået 10.000 kroner sort af Se og Hør hver måned for at forsyne dem med oplysningerne.