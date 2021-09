Så meget tjener Bitz

Tv-personligheden Christian Bitz er kommet i hård modvind på sociale medier, efter et afsnit af 'Kontant' på DR har kortlagt retssagen mellem ham og keramik-virksomheden K H Würtz.

Men sideløbende med sagen har Bitz i den grad slået igennem med sit isenkram, og han tjener ganske glimrende i virksomheden.

Millionfortjeneste

Christian Bitz blev et kendt navn på tv, hvor han blandt andet har været ernæringsekspert i 'Go'morgen Danmark' på TV2. Samtidig driver han dog også en virksomhed ved navn Bitz A/S, hvor han sælger isenkram.

Den virksomhed havde sidste år en bruttofortjeneste på 4.226.405 kroner, mens den efter skat leverede et årsresultat på 3.463.567 kroner. På kistebunden lyder egenkapitalen på 4.111.648 kroner.

Det er ikke muligt at sige, hvor mange af de penge, der er tjent på lige netop det stel, sagen omhandler.

Dømt i landsretten

I slutningen af maj blev Christian Bitz dømt ved landsretten i en sag om keramik-varer, som han ifølge anklagen har kopieret fra en virksomhed ved navn K H Würtz.

Med på anklagebænken sidder også den gigantiske grossistkoncern F&H A/S.

Sagen er anket til højesteret, men bliver de kendt skyldige i sagen, forventes de at blive pålagt et erstatningskrav, og den skal udregnes efter, hvor meget de har tjent på keramikken.

K H Würtz' advokat, Johan Løje, har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at de første er tilfredse, hvis erstatningen lyder på et 'tocifret millionbeløb'.

Gigant bag sig

Christian Bitz står dog ikke alene i sagen. Også grossisten F&H har penge i klemme i sagen.

I programmet 'Kontant' fortæller Kasper Würtz, at man i retten i 2017 fik at vide, at Bitz og F&H har omsat for 'ikke under et trecifret millionbeløb' på keramikken.

F&H A/S er da også en stor spiller på markedet, som ifølge deres seneste regnskab fra 2020 omsatte for hele 934.678.000 kroner sidste år. Det gav dem et bruttoresultat på 190.990.000 kroner for året. Også her er det umuligt at sige, hvor meget af det, der kommer fra salget af de varer, striden omhandler.

Egenkapitalen lyder på 125.542.000, så der er formentlig plads i budgettet til at betale erstatningen til K H Würtz, hvis sagen falder ud til Würtz' fordel.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christian Bitz, som oplyser, at han ikke har nogen kommentarer til sagen i øjeblikket.