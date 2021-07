Så meget tjener de

Siden Lise Vandborg og Michael Christensen vandt 'Nybyggerne' på TV 2 tilbage i 2016, har de skabt sig en forretning som influencere, hvor deres mange følgere blandt andet kan følge med i deres gør det selv-projekter.

Selvom influenceres løn ofte er omgivet af en del mystik, ser Lise Vandborg og Michael Christensen det dog ikke som et tabu at dele ud af, hvad de tjener.

På Instagram har Lise Vandborg således i en story løftet sløret for, hvad de tjener på at gøre reklame på Instagram. Og det varierer meget, fortæller hun.

'Vi tjener omkring 50.000 kroner om måneden tilsammen før skat på Instagram. Nogle måneder kommer der 20.000 andre 80.000, men gennemsnittet er omkring de 50.000', skriver hun og fortsætter:

'Vi kunne snildt tjene mere, hvis vi ville reklamere hver dag eller flere gange dagligt som andre', skriver hun videre og forklarer, at de forsøger at begrænse deres antal af reklamer.

'Vi laver den mængde reklame her på Instagram, der gør, at hjulene kan køre rundt'.

I øjeblikket er Michael Christensen sygemeldt med en hjernerystelse, og det gør, at indtjeningen ikke er ligeså stor, som den vanligt er, lyder det samtidig fra Lise Vanborg.

For selvom det primært er Lise Vandborg, der reklamerer fra sin profil, så er Michael Christensen også en stor del af reklamearbejdet.

Lise og Michael vandt et hus i 'Nybyggerne' i 2016 i Farum, men siden har de solgt det og har bygget et nyt hus selv i Jylland. Foto: TV 2

Ikke privat

I sin story forklarer Lise Vandborg, der sammen med Michael Christensen er mor til to drenge, at hun synes, det er vigtigt at tale højt om løn.

'Jeg ved, nogen synes økonomi er mega privat. Det skriver en også i indbakken. Sådan har jeg det ikke. Altså i princippet kan alle se, hvad vores firma har tjent, så der er ingen hemmeligheder at komme efter anyways', lyder det fra influenceren.

Ved siden af reklameringen på Instagram arbejder Lise Vandborg som pædagog hos Krea-heltene, som er et initiativ, der skaber et frirum for syge børn på de danske hospitaler.

Et job, hun selv har beskrevet som 'drømmejobbet'. Derfor får hun ved siden af sin løn fra Instagram også løn for pædagogarbejdet.

'Får almindelig pædagogløn. Men det er kun 12 timer om ugen, så det batter ikke meget. Jeg ville meget nemmere kunne tjene de penge ved en enkelt reklame. Det er faktisk ret syret, at så vigtigt et job kontra influencerjobbet giver så lidt. Derfor synes jeg også, at vi er heldige og priviligerede med indtjening for reklame. Det giver nemlig frihed. Frihed til at vælge et ekstra job på 12 timer', lyder det fra Lise Vandborg, der fortsætter:

'En ting er helt sikkert. Tror der er virkelig få personer, der kan have et fuldtidsarbedje OG tjene rigeligt med penge på Instagram. Jeg ville eksempelvis ikke kunne bruge 6-7 timer på Instagram dagligt med et fuldtidsjob og familieliv. Og jeg ville heller ikke kunne få nok eksponeringer til at tjene penge på reklamer, hvis jeg ikke var så aktiv på Instagram. Både aktiv på egen kanal og hos andre for den sags skyld', skriver hun.

Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Lise og Michael, men det har i skrivende stund ikke været muligt.