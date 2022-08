Andreas Helgstrand er Danmarks største spiller, når det drejer sig om heste, og det kan mærkes på kistebunden - se hans enorme rigdom her

Den danske hestelegende Andreas Helgstrand har været i vælten, efter samarbejdspartnere har anklaget ham for at snyde dem for hundredtusindvis af kroner i forbindelse med salg af heste.

Hestekongen er god for mere end en milliard kroner, og hans enorme rigdom tæller også luksuriøse ejendomme i udlandet.