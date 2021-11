Så rig er han

Det kører for den danske filminstruktør Lars von Trier.

I hvert fald økonomisk.

Det fremgår af filmmagerens seneste regnskab i Element Film ApS, der viser, at han i det seneste regnskabsår har præsteret et overskud på hele 4.100.004 kroner, efter der var trukket 958.864 kroner ud i løn. Det fremgår ikke af regnskabet, om alle pengene er gået til Lars von Trier selv, men virksomheden har kun haft én ansat.

Derudover er der udbetalt et udbytte på 56.500 kroner.

Det millionstore overskud betyder, at Lars von Trier nu råder over en egenkapital på hele 45,7 millioner kroner i selskabet.

Investerer formuen

En stor del af formuen har filmmanden investeret i værdipapirer - altså aktier og obligationer - der udgør 17.866.095 kroner af selskabets formue.

Det er en stigning på lidt mere end tre millioner kroner i forhold til regnskabet forinden.

Gennem Element Film ApS ejer Lars von Trier også to ejerlejligheder i det samme ejendom i København. Dem købte selskabet i 2020 for et samlet beløb af godt fem millioner kroner - og ifølge regnskabet havde de stadig samme værdi ved udgangen af regnskabsåret 2020/21.

Lars von Triers evner kan snart opleves påny, når 'Riget Exodus', den tredje sæson af 'Riget', får premiere i 2022. Her er von Trier både instruktør og manuskriptforfatter og på rollelisten finder man blandt andre Bodil Jørgensen, Ghita Nørby, Nicolas Bro samt Peter Mygind og Søren Pilmark.

Lars von Trier står desuden bag kendte værker som 'Dancer in the Dark', 'Antichrist', 'Dogville' og 'The House That Jack Built'.

