Anna Thygesen har før fortalt om sine negative følelser ved som uskyldig at være blevet uforvarende og ufrivilligt involveret i den såkaldte PFA-skandale. Nu åbner hun sig for første gang i detaljer om sit sidste møde med Kurt Thorsen

- Han troede, vi skulle i seng sammen. Han havde smidt tøjet. Ved du, hvad jeg gør? Så tager jeg hans tøj og skrider. Så han havde ikke en skid. Og siden har jeg aldrig set ham.

Ordene kommer fra Anna Thygesen.

Til daglig tager hun ugens største kriser under kærlig behandling i sin egen podcast, 'Småt brændbart'.

Men kommunikationsbureauejeren og den tidligere podcast-værtinde på nærværende medie taler for en gangs skyld om en selvoplevet krise i et nyt program om skandaler på 24syv med titlen 'Skandaløst', hvor hun er første gæst.

Det drejer sig om den såkaldte PFA-skandalesag, der blev kendt i 1999, og som var en af de største erhvervsskandaler i Danmark nogensinde.

Byggekongen Kurt Thorsen fik seks års ubetinget fængsel, mens PFA-direktør Rasmus Trads fik fem. Her Thorsen og Thygesen uden for Københavns Byret. Foto: Jens Dresling

Den endte i et bittert retsopgør mellem Kurt Thorsen og Rasmus Trads, og historien var krydret med elskerinder, kulørt dobbeltliv i Spanien, korruption, dyre rejser og lækre middage.

Sidste møde med Thorsen

Uforvarende blev uskyldige Anna Thygesen involveret. Hun var således både direktør i Kurt Thorsens spanske byggefirma og hans kæreste hjemme i privaten, men da hun opdagede, at ikke alt var, som det så ud, væltede korthuset. Hun blev rasende.

Nu taler hun for første gang i detaljer om sit allersidste møde med Kurt Thorsen. Et møde, han nok ikke glemmer.

- Jeg var så ked af, at jeg havde været med i sådan en omgang lort. At have brugt så meget krudt og fucket mig selv op ved at være med i deres lortesag. Fuck, hvor var jeg sur. Det ville jeg gerne fortælle ham (Kurt Thorsen, red.) Han vidste jo godt, at jeg var blevet sur på ham, og så stak han halen mellem benene, siger Thygesen i programmet, der har Sanne Fahnøe som vært.

Anna Thygesen med Rasmus Trads, da alt var fryd og gammen. Senere krakelerede det hele. Foto: Polfoto/Klaus Møller

Anna Thygesen fortsætter:

- Men jeg kan da godt sige her: Der gik jo... Jeg flyttede til Holland, hvor jeg tror, jeg havde været et år, og så kom jeg hjem til København. Da møder jeg ham for første gang efter alt det lort - efter den endelige dom også. Og jeg kan mærke, at hvis jeg ikke er sød og åben over for ham, så vil han ikke tale med mig, men jeg SKAL have ham fortalt det. Så jeg er sød.

- Han boede på et eller andet hotel. Han spurgte, 'hvad så, vil du med op?'. Og så gik jeg med op på det hotelværelse.

'Knalder ud'

Herefter knalder Thygesen med egne ord FULDSTÆNDIG ud.

- Han prøvede at flygte og alt muligt. Jeg låste døren. Nu er det MIN tur til at fortælle dig, hvad FANDEN. Du har bedraget mig og min familie, og du har fucking ... Jeg kan huske, at jeg nærmest var ved at sige til ham, at han havde ødelagt mit liv.

- Men så tænkte jeg: 'Gu' har han da ej'. Han har da ikke ødelagt mit liv en skid. Jeg sagde, 'jeg tror, du har ødelagt andres liv. Men du kommer krafteddeme aldrig til at ødelægge mit!'.

