Sådan går graviditeten: - Hun har det for nemt

Realityparret Türker Alici og Sarah Tiedt skal snart være forældre, og ifølge den kommende far går det nærmest for godt

Efter den helt store tragedie kom lykken.

Sarah Tiedt og Türker Alici blev gravide igen, efter de tidligere på året mistede deres ufødte barn, og den nuværende graviditet går godt, lyder det fra parret.

- Som du kan se, så vokser maven. Dejlig stor, siger Türker Alici.

Men selvom de glæder sig, har de endnu ikke taget hul på de mere praktiske forberedelser.

- Vi har faktisk ikke købt noget ud over tøj endnu, og vi er heller ikke gået i gang med babyværelset, siger Sarah Tiedt, som suppleres af Türker Alici:

- Det kommer i den her uge, hvor vi får nogen til at måle op på førstesalen og får det indrettet, så det passer perfekt.

- Men for mig - hvis jeg skal være helt ærlig - føles det stadig urealistisk, fordi det er jo ikke min mave, og jeg kan ikke mærke noget. Men jeg kan se hendes mave, så nu begynder det at være sådan 'okay, nu nærmer det sig'.

Den søde ventetid ... Türker og Sarah kan næsten ikke vente, til de bliver forældre, og heldigvis går graviditeten problemfrit. Foto: Emil Agerskov

Har det for nemt

Det betyder også, at parret endnu ikke har nået at blive utålmodige.

- Jeg er faktisk ikke utålmodig. Jeg tror, det er, fordi jeg har en meget nem graviditet. Jeg mærker ikke rigtig noget til, at jeg er gravid, så det er lidt, som om dagene bare går, fortæller Sarah Tiedt.

- Så alle klichéerne med morgenkvalme osv., de har bare ikke været hos dig?

- Nej. Jeg har haft lidt kvalme, da vi var i Thailand. Men ikke sådan at jeg har kastet op, det har bare været der i ti minutter, og så var det væk igen, fortæller Sarah Tiedt.

- Det er sjovt, du spørger, fordi vi har lige snakket om det i forgårs, hvor jeg sagde, at jeg synes, hun har det for nemt i forhold til, hvad jeg har hørt fra folk, siger Türker Alici.

- 'Skat, du har det for nemt', falder vel ikke altid i god jord, gør den?

- Jeg har det nok lidt for nemt, svarer Sarah Tiedt med et grin.

Ingen prinsesser - måske

For kort tid siden afslørede parret, at det er en lille pige, de venter sig. Børneværelset bliver dog ikke fyldt med den kønsstereotype lyserøde farve, og muligvis heller ikke med prinsesse-sager, lyder det.

- Vi har faktisk snakket om, at alt sådan noget prinsesse-noget, det prøver vi at holde os væk fra. Jeg ved ikke hvorfor, men på en eller anden måde synes jeg, det er kikset. Men på den anden side kan jeg også godt forstå det.

- Så lad os se, hvordan det ender, siger Türker Alici.

