Sådan mødtes de: - Han kunne være seriemorder

Det var lidt tilfældig nabosnak over hækken, der førte Christiane Schaumburg-Müller Åxman sammen med Daniel Åxman

Glæden var ikke til at tage fejl af, da Christiane Schaumburg-Müller Åxman i 2020 bekræftede, at hun efter bruddet med rapperen Liam O'Connor atter havde fundet kærligheden.

- Jeg kan bekræfte det (at hun og Daniel Åxman var blevet kærester, red), jeg kan ikke sige så meget andet. Jeg kan bekræfte, at jeg er helt overdrevet glad, jeg har det så godt, sagde Schaumburg-Müller dengang til Ekstra Bladet.

- Vi har det så godt, og det har stået på i noget tid. Ja, vi er kærester, fortsatte hun.

Dengang havde hun dog ikke lyst til at røbe, hvordan og hvornår de to havde mødt hinanden.

Fortæller om mødet

Men det gør hun nu. Det sker i hendes egen podcast 'Hverdag - med Christiane', der findes på Podimo.

Det hele startede en aften, hvor Christiane Schaumburg-Müller i selskab med en flok veninder snakkede om drømmemænd.

Annonce:

På det tidspunkt var det kun et halvt år siden, at den tidligere 'Vild med dans'-vært var blevet skilt, så hun ledte ikke efter kærligheden, forklarer Christiane Schaumburg-Müller Åxman i podcasten.

Men få dage efter den aften kom opkaldet, som ændrede Christiane Schaumburg-Müllers liv.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christiane Schaumburg-Müller Åxman er tidligere vært på 'Vild med dans'. Foto: Jonas Olufson

Sludder over hækken

Opkaldet var fra hendes veninde.

Hun havde haft en sludder over hækken med en nabo og havde efter snakken fundet den perfekte mand til Christiane Schaumburg-Müller.

Efter lidt skepsis fik veninden lov til at give Christiane Schaumburg-Müller Åxmans nummer til naboen, der etablerede kontakten.

- Vi vidste intet om ham her manden. Man kunne ikke google ham, det var jo sindssygt, han kunne være seriemorder. Vi kendte ikke nogen, der kendte ham. Han havde boet i udlandet i 17 år, forklarer Christiane i podcasten.

Houdinien

Men trods usikkerheden om, hvem han var, udvekslede de to sms'er frem og tilbage. Men da dagen kom, hvor de skulle have deres første date, sprang Christiane Schaumburg-Müller Åxman fra.

Hun var ikke klar, forklarer hun videre.

Annonce:

Månederne gik - og pludselig lavede Daniel Åxman det, som Christiane Schaumburg-Müller Åxman beskriver som 'houdinien' - han stoppede med at skrive - og det fik Christiane Schaumburg-Müller Åxman til at tage sagen i egen hånd.

Hun foreslog en konkret dag, de to kunne mødes til en gåtur i Bernstorffsparken i Gentofte.

- Og så mødte jeg ham, og han så pissegodt ud. Jeg syntes, han var toplækker. Og så var han bare verdens mest fantastiske person. Det mest rummelige og kærlige, bare et fantastisk menneske. Snakken gik bare, fortæller Christiane Schaumburg-Müller Åxman i sin podcast.

Christiane Schaumburg-Müller Åxman og Daniel Åxman stod første gang officielt sammen som kærester i 2020. I 2022 gik Daniel Åxman på knæ under en rejse til Den Dominikanske Republik.

'Our together is forever', skrev Christiane Schaumburg-Müller Åxman dengang på Instagram. I 2023 sagde parret 'ja' til hinanden.