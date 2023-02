Sådan skal han begraves

Natten til lørdag åndede musiker Leo Nielsen ud efter et langt og opslidende sygdomsforløb, og når hans hustru, Sussi, skal sige et sidste farvel til sin mand og musikalske partner gennem mere end 50 år, bliver det uden offentlighedens deltagelse.

Det fortæller Sussi til Ekstra Bladet.

- Begravelsen bliver holdt i stilhed med familie og venner. Det er ikke for min skyld, men de er ikke vant til medierne, så vi holder den privat, så de kan sige farvel i fred, siger hun.

Sussi ønsker derfor både at holde datoen og de nærmere omstændigheder om begravelsen for sig selv.

Sussi sagde i weekenden endegyldigt farvel til sin Leo. Foto: Ritzau Scanpix

Ville gerne tale

Sussi har hele vejen igennem sin mands sygdomsforløb, hvor han den sidste uge slet ikke var vågen, fortalt åbent om sorgen og sine tanker om at sige farvel til Leo.

Og det har været ganske velovervejet, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Leo nåede at komme hjem efter en lang indlæggelse med tarmslyng, inden han igen blev indlagt med svigtende organer. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg synes faktisk, at det er meget rart at tale med journalister. Så går tiden med det, lød det i sidste uge fra Sussi, der samtidig oplyste, at hun også taler med pressen af respekt for Leo:

- Han ville gerne tale med journalister. Selv da han kom hjem fra sin lange indlæggelse i januar. Han havde jo meddelt, at han havde stoppet sin karriere, men han ville så gerne snakke med, når journalisterne kom hjem til os. Jeg sagde flere gange til ham, at han ikke behøvede det. Men han ville selv, også selvom han var så træt.

Leo Nielsen døde 18. februar. Han blev 67 år.

Kort før Leo Nielsens død var Ekstra Bladet på besøg hjemme hos ham og Sussi. Læs interviewet her:

