Sådan tjener han sine penge: - Jeg klager ikke!

Der er ikke længere nogen solid 'X Factor'-løn til at lune på kontoen hvert år.

Men den tidligere dommer i tv-showet tilbage i 2011 og 2012 har alligevel råd til smør på brødet.

Og mere til.

55-årige Cutfather, der hedder Mich Hedin på dåbsattesten, har således godt gang i forretningen - og har haft det i mange år.

Her laver han som bekendt musik til både nationale og internationale stjerner, og det er noget, der skæpper godt i kassen.

- Jeg klager ikke, siger Cutfather, da Ekstra Bladet møder ham til Aiasound-festivalen på Amager.

Mick Hedin Hansen sammen med fruen, Lone Gyllun, på Aiasound, hvor parret trak aldersgrænsen kraftigt op blandt det fortrinsvis unge teenage-segement. Musikken med Artigeardit, Gilli osv. var dog lige ham. Foto: Per Lange

Søger mod udlandet

Cutfather fortæller, at han bevidst søger mod udlandet, når han som producer og sangskriver skal dreje på knapperne på mixerpulten.

- Jeg producerer jo musik, som er det, jeg har lavet hele tiden. Jeg er egentlig bare gået tilbage til mest af lave det, siger Cutfather med henvisning til sin tidligere tjans som eksponeret tv-ansigt.

- Jeg rejser rigtig meget. Jeg har været i USA; Korea og London, hvor jeg producerer en masse musik - og rundt omkring i verden. Det har jeg haft meget fokus på de senere år, lyder det fra produceren.

Sådan så det ud, da Cutfather var dommer i 'X Factor' i 2011 sammen med Pernille Rosendahl og Thomas Blachman. Foto: Mogens Flindt/Polfoto

Og det er ikke hvem som helst, Cutfather laver musik for.

- Jeg har lige haft en single ude med Dolly Parton sammen med et amerikansk dj-team. Og så har vi en masse K-pop ude. Blandt andet har jeg lavet musik for en koreansk pigegruppe, som her i sommerferien for et par uger siden faktisk havde verdens mest solgte album.

- På den måde er det nogle fede projekter. Det er måske ikke så synligt lige her (i Danmark, red.), men det er nogle ret fede og spændende ting, jeg har været på.

- Med alt det, du har lavet gennem tiden - tjener du kassen?

- Det ved jeg ikke. Pas. Men jeg klager ikke.

Cutfather uddyber:

- Penge og musikbranchen harmonerer ikke helt her i denne streaming-tid. Hvis man er en artist, så har man en butik, der kan tjene gode penge på live-gigs. Men som producer og sangskriver får man en lille bid af kagen, og da skal man have mange ting ude. Det er derfor, jeg mest satser på de udenlandske ting. Da er der lidt flere afspilninger i det.

Cutfather har arbejdet med kunstnere som Kylie Minogue (sammen med ham på billedet), Christina Aguilera, Pixie Lott, Jordin Sparks, Pussycat Dolls, Westlife, Robyn, Keith Urban og Pink, og Brandy. Han har har siden 1995 haft flere end 20 top 10-hits på den britiske single-hitliste. Privatfoto

Cutfather fortsætter:

- Man skal have streamet sine sange mange gange. Men når man som f.eks. Pink og Keith Urban har en sang, der er streamet 200 millioner gange (som Cutfather har været med til at komponere og skrive, red.), så begynder det at ligne noget.

- Der er rigtig mange penge i branchen, men hvis man er sangskriver eller producer, så skal man have RIGTIG mange ting i gang.

- Men du klager ikke, siger du?

- Jeg klager ikke!