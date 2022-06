Sådan træner han til rumrejse

Andreas Mogensen er tilbage på skolebænken for at blive klar til sin næste store tur i rummet, som meget vel kan blive den sidste

Søndag var der forpremiere på den nye film 'Lightyear', der handler om astronauten Buzz Lightyear, som er kendt fra 'Toy Story'-filmene.

På den røde løber var der dog også besøg af en vaskeægte astronaut, nemlig danske Andreas Mogensen. Han er lige nu i gang med at træne op til sin næste rumrejse.

- Den bedste måde at forklare det på er nok at sige, at jeg går i skole. Jeg træner jo på fuldtid op til min næste mission, så det er virkelig som at gå i skole. Jeg får et skema tilsendt hver uge, som fortæller mig, hvad jeg skal den følgende uge, og det er virkelig som et skoleskema.

- Så står der, at fra 8 til 10 har jeg den klasse, og fra 10 til 12 har jeg næste klasse. Så har jeg frokostpause, og så fortsætter vi igen om eftermiddagen. Sådan fortsætter det fra nu og indtil min opsendelse, som bliver til august 2023, som det ser ud lige nu, fortæller han.

Tiden på skolebænken handler primært om at lære de tekniske ting, som bliver vigtige på rumstationen.

- Typisk starter det med undervisning i et klasselokale, hvor vi gennemgår eksempelvis tegningerne på nogle af de tekniske ting om bord på rumstationen, det kunne være life support-systemerne, og derefter bliver det mere praktisk, hvor vi har en stor simulator af rumstationen, hvor vi kan arbejde.

- Så kan vi lave nogle af de ting, vi skal lave. Det er for eksempel at reparere ting, der går i stykker, fordi ikke blot skal vi kunne bruge alting, vi skal også kunne reparere alting. Selv sådan noget som toilettet skal vi selv kunne reparere. Det lyder måske tåbeligt, men hvis et toilet først går i stykker, så går der ikke mange dage, før du har problemer, siger Andreas Mogensen med et grin.

Robotter og rumvandringer

Der bliver også brugt tid på at træne i en ægte rumdragt og med robotter.

- Der er selvfølgelig også en masse andre praktiske ting. Jeg bruger en del tid på at træne rumvandringer under vandet. Så er jeg nede i et kæmpe bassin på 12 meters dybde, hvor vi kan træne rumvandring.

- Og så har vi en 17 meter lang robotarm, som vi bruger til mange forskellige ting, blandt andet at fange de ubemandede forsyningsfartøjer, der bliver sendt op til os. Der sidder jeg også i en simulator, det er nærmest som at spille videospil, fortæller den danske astronaut.

De er i øjeblikket fire personer, der træner sammen, mens de i alt skal være syv personer om bord på rumstationen, fortæller Andreas Mogensen.

- Er livet som astronaut lige så dramatisk, som det er på film?

- Nej, forhåbentlig ikke. Det er derfor, vi bruger så meget tid på at træne, så vi netop er sikre på, at alt går efter planen, og at der ikke er nogen overraskelser. Og hvis der skulle komme noget overraskende, så ved vi, præcis hvordan vi skal håndtere det.

Hårdt for familien

Han skal være på rumstationen i hele seks måneder, hvor han altså er væk fra familien.

- Det bliver selvfølgelig svært for min familie, men min hustru, Cecilie, ved jo godt, at det er det, jeg har arbejdet henimod, så hun har haft lang tid til at forberede sig, og hun glæder sig også på mine vegne til, at jeg skal af sted, fordi det bliver en stor oplevelse.

- Men jeg kommer til at savne mine tre børn. Og jeg er sikker på, de også kommer til at savne mig. De er tre, fem og otte år, så der kommer til at ske meget på seks måneder.

- Er det din sidste tur ud i rummet?

- Det ved man aldrig, men formentlig jo. Det vil jeg gætte på. To missioner i rummet plejer at være det normale, men man ved selvfølgelig aldrig. Vi er i gang med at vælge et nyt hold astronauter for første gang, siden jeg startede i 2009. De bliver valgt i slutningen af året og starter formentlig deres træning i begyndelsen af næste år, så det bliver det hold astronauter, der skal på de næste missioner, siger han.

Andreas Mogensen har tidligere været på rumstationen i ni dage under en mission i 2015.