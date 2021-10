Sables ned: Dårligste nogensinde

Det er ikke mange pæne ord - hvis nogen overhovedet - Politikens sportsredaktør, Søren-Mikael Hansen, har at sige om elitesvømmeren Jeanette Ottesens nye selvbiografi 'Fri'.

Bogen, som ifølge redaktøren slet ikke kan kategoriseres som en bog, giver han en enkelt stjerne og kalder den for 'et produkt, der er så ufærdigt, at det aldrig burde være udgivet'.

'Fri' er ifølge bogens forlag, Gyldendal, en fortælling om at finde sig selv, men hvis man spørger Søren-Mikael Hansen, er det blot endnu en kaloriefattig oplevelse om en kendt person, der ved hjælp af en pennefører opremser sine mest tabloide historier.

- Når en bog udelukkende er konstrueret af salgsfremstød forklædt som kontroversielle kapitler, mister den formål - og sådan en udgivelse er 'Fri', skriver Søren-Mikael Hansen.

Politikens sportsredaktør mener, at 'Fri' er den hidtil dårligste bog, han har læst. PR Foto/ Gyldedal

Jeg mobber ikke

I sin anmeldelse lægger Søren-Mikael Hansen ikke fingre i mellem og påpeger endvidere Ottesens 'åbenlyse hykleri' i det famøse kapitel om Lotte Friis efterfulgt af en passage, som anmelderen selv har givet navnet 'Trængsel i skidtspanden'.

Men til Ekstra Bladet fortæller Søren-Mikael Hansen, at han ikke mener, at han ved at skrive sådan selv er med til at mobbe.

- Det er vigtigt at skelne mellem holdningen til Jeanette Ottesen og holdningen til produktet. Jeg mener ikke, det er mobning at lave en faglig kritik af fremgangsmåden i bogen, siger han.

Dårligste bog

På trods af de hårde ord, må sportsredaktøren medgive, at bogen indeholder et par gode budskaber, men han mener fortsat, at den mangler et større formål.

- Som jeg læser bogen, er der ikke noget andet formål end at sælge. Den er fuld af det, som jeg vil kalde sladderstof, som man sikkert har tænkt, vil sælge en masse bøger. Men man har glemt at gøre bogen til en helhed, lyder det fra Søren-Mikael Hansen.

Det er i øvrigt første gang, at anmelderen lander på så lav en karakter.

- Det er første gang, at jeg giver en bog én stjerne, og det er simpelthen fordi, jeg ikke mener, at den burde være blevet udgivet, lyder det fra Søren-Mikael Hansen, som tilføjer:

- Det er den dårligste bog, jeg har læst - i den forstand, at indholdet falder fuldstændigt fra hinanden. Der mangler sammenhæng og overvejelser om, hvad bogen skulle give os som læsere, lyder det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jeanette Ottesen samt bogens 'pennefører', Aleksandar Josevski, men det har i skrivende stund ikke være muligt.

