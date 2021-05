Sælger: Burhan giver stor millionrabat

Enhver god købmand ved, at rabat er en af de sikreste veje til et salg - og det er meget vel den strategi, som popstjernen Burhan G har skrevet sig bag øret.

Noget tyder i hvert fald på, at 'Tættere på Himlen'-sangeren har været til at handle med:

Ifølge den netop tinglyste handel har køberen af sangerens hjem i Nordsjælland nemlig fået sit navn på skødet med en millionrabat oveni hatten.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Popsmedens nu tidligere hjem er en 177 kvadratmeter stor, moderne 80'er-ejendom, som ramte det offentlige boligmarked tilbage i februar med et prisskilt på 12,8 millioner kroner.

Den fik dog ikke lov til at ligge længe til salg, før en køber slog til: Blot 24 dage efter kunne ejendomsmægler Kristian Kofoed fra Lokalbolig Holte nemlig bekræfte salget overfor Boliga.dk.

Prisen for hele herligheden - inklusiv fem værelser og en 1.200 kvadratmeter stor grund i den storkøbenhavnske forstadsby Søllerød - endte på 11,8 millioner kroner - altså lige præcis én million kroner under udbudsprisen.

Sådan ser boligen, som Burhan G nu har solgt, ud. Foto: LokalBolig Holte

Store prisstigninger

Burhan G, som i løbet af sin allerede lange karriere har forsynet danskerne med den ene ørehænger efter den anden - fra monsterhittet 'Jeg vil ha’ dig for mig selv' til det emotionelle samarbejde med popdronningen Medina på 'Mest ondt' - har kun boet i huset i lidt over over to år.

Selv købte Burhan G villaen i starten af 2019- dengang lød prisen på 7,5 millioner kroner.

Rudersdal Kommune, hvor hjemmet ligger, er da også et af de steder, hvor huspriserne har haft rigtig meget fart på de seneste år:

Ifølge Boliga.dk er de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for handlede villaer og rækkehuse i området steget over 16 procent bare siden første kvartal 2019, hvor Burhan G købte huset, til i år, hvor han altså solgte det igen.

Til sammenligning er det gået noget langsommere på det landsdækkende boligmarkedet, hvor salgskvadratmeterpriserne i samme periode er steget med mere beskedne otte procent.

Se Burhan G's villa her.