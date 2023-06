Sælger endnu en bolig

Det er blot et par uger siden, Nicklas Bendtner med sin lillebror, Jannick Bendtner, kunne glæde sig over at have solgt et hus, de ejede sammen i Kongens Lyngby.

Nu har brødreparret været på spil igen.

Denne gang har de solgt en lejlighed i Hellerup, som de ejede sammen gennem deres selskaber ved navn SELSKABET NB AF 9. DECEMBER 2010 og &Entreprise, viser tinglysningen.

Lejligheden, som er 57 kvadratmeter, købte brødrene for et år siden. Ifølge Boliga.dk var prisen dengang 3.050.000 kroner. Siden har lejligheden været på markedet ad flere omgange, før det lykkedes at få den solgt.

Den tinglyste pris er 4,4 millioner kroner, og dermed kan Bendtner-brødrene altså glæde sig over en fortjeneste på mere end en million kroner.

Vil sælge hus

Samme succes har Nicklas Bendtner dog ikke med at få solgt sit hus i Hørsholm.

Huset har været til salg siden foråret 2022, og den tidligere professionelle fodboldspiller forlanger 35 millioner kroner for herligheden, som tæller mere end 400 kvadratmeter boligareal.

For prisen får man ifølge salgsopstillingen hos mægler Ivan Eltoft Nielsen ni værelser, eget træningscenter og en garage med plads til fire biler. På ejendommens lidt over to hektar store grund er desuden en privat tennisbane.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at Nicklas Bendtner efter at have sat huset til salg optog et lån i den nordsjællandske ejendom på 12 millioner kroner.

Da Bendtner i 2020 købte huset, gav han 12,9 millioner kroner for det, og dermed har han altså belånt huset for stort set samme beløb.