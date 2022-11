Sælger fisse på nettet: - Det er mit lille feministiske 'statement'

'Grim kælling', 'Jeg gider fandme ikke bolle med dig', 'Skodfisse'.

Det er bare nogle af de ting, som radiovært Ditte Okman har oplevet at blive kaldt af fremmede mennesker i sin indbakke.

Men lige præcis en af vendingerne har sat sig fast hos hende.

- Den her mail tikkede ind, fra en mand der hedder Bjarne, som var så venlig at underskrive med 'med venlig hilsen'. Han skrev alle mulige grimme ting, blandt andet skrev han, at jeg var en 'skodfisse', og så tænkte jeg bare, at det var et vildt udtryk, fortæller Ditte Okman til Ekstra Bladet.

Udtrykket satte sig fast hos Ditte Okman, og det har resulteret i, at hun flere år efter modtagelsen af mailen har besluttet sig for at sælge sin egen skodfisse. Som har mundet ud at et keramikaskebæger med de kvindelige kønsorgan i midten.

- Ordet har bare sådan ligget i mit hoved, og jeg tænkte, 'hvad fanden er en skodfisse', det er et brutalt et ord på en eller anden måde.

Skodfissen har kun været til salg i et døgn, men der er allerede godt gang i salget. Foto: Skodfissen.dk

'Skodfissen' i keramik, som kan købes for 399 kroner, kan også bruges som andet end et askebæger. Men det er især, når det er blevet brugt til netop at skodde cigaretter, at Ditte Okman kan mærke, det har fremkaldt en reaktion.

- Folk har reageret ret kraftigt, når de har skoddet i det askebæger. Sådan at det er ret ubehageligt at bruge det, og jeg tænkte, at det er sgu meget fedt, fortæller Ditte Okman.

- Nu skal den ud og leve sit liv, det er mit lille feministiske 'statement' eller en lille fuckfinger til Bjarne, griner hun.

Tager fissen tilbage

Også selvom det specielle askebæger kun har været til salg i kort tid, går det allerede godt for salget, fortæller hun.

- Salget går forbløffende godt, altså vi har kun haft den til salg i et døgn nu, jeg tør faktisk ikke sige, hvor mange vi har solgt, men jeg vil tro, der bliver udsolgt i løbet af et par dage.

Der er blevet sat 500 skodfisser til salg og Ditte Okman er ikke sikker på, hvad der skal ske, når der bliver udsolgt. Foto: Skodfissen.dk

For Ditte Okman er værket også mere end en sjov ting, hun lavede, fordi hun havde lyst.

- På en eller anden måde bliver det jo også sådan en lille kønsdebat, at vi tager fissen tilbage. Lad vær med at svine den til hele tiden, den kan faktisk ret meget, den kan føde børn og alt muligt. Den har bare været så tilsvinet på en eller anden måde.

For selvom Ditte Okman ofte får beskeder i indbakken, når hun taler om politik eller andet, folk kunne være uenige i, handler det aldrig rigtig, om det, hun siger, men mest bare hvilket køn hun har.

- Det er meget sjældent, at det er det, jeg debatterer, som jeg bliver kritiseret for. Det kommer altid til at handle om mit køn, altså enten at 'jeg gider fandme ikke bolle med dig' eller 'jeg synes, du er en grim kælling'. Det går altid på noget helt andet, end det jeg troede, vi talte om.

Reaktionerne på askebægeret har også været meget positive, og ifølge radioværten kommer de negative kommentarer fra folk, der ikke forstår, hvad det er og hvorfor.

- Der er nogle, der er sure sådan 'kan du ikke andet end fisse og pik', men de har nok bare ikke rigtigt forstået, hvad det her handler om, siger hun.

