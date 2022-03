Sælger for 44 millioner

Nicolai Seebach har netop solgt sin villa for en voldsom stor sum

Den luksuriøse bolig i Holte er nu fortid for sangskriver og producer Nicolai Seebach.

Broderen til den kendte sanger Rasmus Seebach har for nyligt fået afsat sin 700 kvadratmeter store bolig for 44 millioner kroner.

Det skriver Se og Hør.

Ekstra Bladet har ligeledes tjekket Tingbogen, der bekræfter salget.

Det er noget af en sum, sangskriveren kan hive ud af salget. Han købte selv boligen for 15,5 millioner kroner tilbage i 2016.

Boligen er bestemt i den eksklusive ende.

I villaen er der installeret elevator, der er fire etager i huset, vinkælder, gildesal og al andet luksus, som man kunne have brug for.

Ud over at have haft beboelse i ejendommen, har en del af den også været brugt til erhverv.

Villaen overgår til de nye ejere 1. april.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der er gode penge i den danske musikbranche. Her kan du læse mere om, hvad de syngende mænd tjener på deres hits.