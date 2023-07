Sælger for millioner til rival

Det er nok ikke så mange ting, Dansk Folkepartis Peter Kofod og Enhedslistens Sinem Demir kan nå til enighed om.

Men lige når det kommer til lejligheder, har de helt samme smag. Kofod har i hvert fald lige solgt sin lejlighed, der er beliggende på Amager i København, til Sinem Demir, der sidder i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Enhedslisten, og hendes kæreste.

Det viser et opslag i Tinglysningen, hvoraf det fremgår, at den lejlighed, som mægleren beskrev som en 'unik og farverig herskabslejlighed med pragtfuld udsigt', er blevet solgt for 3,9 millioner kroner. Overtagelsen skete 2. juli 2023.

For millionerne får Sinem Demir og kæresten ifølge Tinglysningen 88 kvadratmeter at boltre sig på fordelt på fire værelser.

Sinem Demir sidder i Borgerrepræsentationen for Enhedslisten i Københavns Kommune. Pr-foto

Annonce:

Venter barn

Tilbage i november sidste år kunne Peter Kofod, der er gruppeformand i Dansk Folkeparti, fortælle, at han og hans hustru igennem mere end fire år, Vasileva Hristov, skulle skilles.

'Min kone og jeg har besluttet os for at gå hver til sit og blive skilt. Vi skal nu begge vænne os til en ny virkelighed. Det bliver selvsagt anderledes,' skrev Peter Kofod ifølge Se og Hør på Facebook dengang.

Og anderledes blev det i den grad.

Bare tre måneder senere - i februar i år - kunne Peter Kofod fortæller, at han og hans nye kæreste, Josephine Sakura Alstrup, venter barn.

'Livet er en gave. Josephine og jeg har fået den største gave. Vi skal være forældre til en lille pige til sommer,' skrev han blandt andet i sit opslag, hvor han kom ind på, at familieforøgelsen ikke var planlagt.

'De største gaver er ofte dem, man ikke havde regnet med eller planlagt efter. Det gælder også i dette tilfælde. Men vi bliver rigtig gode til det og glæder os til sommer.'