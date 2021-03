Sælger for svimlende millionbeløb

En måned på markedet og et afslag i prisen.

Det var, hvad der skulle til for at få solgt den folkekære skuespiller Nikolaj Lie Kaas' villalejlighed i liebhaverområdet Hellerup, hvor han og hustruen Anne Langkilde Lie Kaas har boet de seneste ti år.

Det skriver Boliga.dk.

Parret har ifølge tinglysningen fået 11,5 millioner kroner for det 152 kvadratmeter store hjem i udkanten af København , hvilket er næsten en halv million kroner under den pris, som Lie Kaas' bolig kom på markedet for sidste år.

'Afdeling Q'-stjerne hemmeligt gift

Dengang lød udbudsprisen nemlig på 11.995.000 kroner, så prisen har altså været til at handle med - og de nye ejere har nu overtaget nøglerne til de fire værelser i underetagen af en herskabelige villa fra 1911.

Nikolaj Lie Kaas og Anne Langkilde har solgt deres lejlighed. Foto: Anthon Unger

Landets dyreste boligområde

Selvom Nikolaj Lie Kaas endte med at give lidt rabat, har skuespilleren fået næsten 75.700 kroner for hver kvadratmeter - hvilket er betydeligt over husgennemsnittet i det attraktive område.

I Gentofte Kommune, hvor Lie Kaas-parrets nu tidligere hjem ligger, blev husene sidste år handlet for gennemsnitlige kvadratmeterpriser på godt 55.000 kroner, hvilket gør kommunen til landets næstdyreste - kun overgået af Frederiksberg Kommune.

Er man på boligjagt i Gentofte for øjeblikket - vil man da også hurtigt erfare, at der skal betales store summer for husene.

Ifølge Boligas udbudsdata koster en gennemsnitlig hus-kvadratmeter i kommunen nemlig 71.000 kroner, hvilket gør Gentofte til landets p.t. dyreste kommune.

Lie Kaas ramt af underskud

Nikolaj Lie Kaas har et rigt film-cv, der blandt andet tæller 'Blinkende Lygter', 'De Grønne Slagtere', 'Brødre' og Jussi Adler-Olsens filmserie om Afdeling-Q. Senest har man kunnet opleve Lie Kaas i 'Retfærdighedens Ryttere'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Lie Kaas-parret i forbindelse med hussalget, men det har ikke været muligt.

