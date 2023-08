Sælger huse for millioner: Nu svarer TV 2

I 2020 vandt de et hus til en værdi af 2,6 millioner kroner i TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

Men nu har parret Sunnvá Dahl Høgfeldt og Martin Høgfeldt Olsen valgt at sætte deres vinderhus i Silkeborg til salg for 3.195.000 kroner.

Det skrev Sunnvá Dahl Høgfeldt på Instagram tidligere på ugen.

Og det er efterhånden blevet en tradition, at 'Nybyggerne'-vinderne sælger deres hus, kort efter de har vundet det.

Ud af alle vinderpar fra samtlige otte sæsoner er det kun vinderne fra 'Nybyggerne'-sæsonen i 2022, Heidi Albrechtsen og Lasse Hagelberg, der stadig bor i deres hus.

Sammenlignet med andre tv-programmer går vinderne i 'Nybyggerne' hjem med en præmie på flere millioner kroner i form af et nybygget hus. Det er en væsentligt større præmie end i programmer, som f.eks. 'Robinson Ekspeditionen' og 'Paradise', hvor præmien befinder sig i omegnen af en halv million kroner.

'Nybyggerne' er dermed uden sammenligning det danske tv-program med den absolut højeste gevinst til vinderen.

Sunnvá og Martin ses her på Færøerne, hvor de oprindeligt er fra. Foto: Emil Agerskov

Sunnvá Dahl Høgfeldt og Martin Høgfeldt Olsen, der tilbage 2020 gav udtryk for, at de havde bygget deres drømmehus og ville bo i Silkeborg for altid, ser intet problem i, at vinderne af 'Nybyggerne' sælger deres huse.

- Når man tilmelder sig 'Nybyggerne', kender man kun byen, husene ligger i, men hverken hvordan husene ser ud, eller i hvilken del af byen de ligger. Derfor synes jeg ikke, at der er noget mærkeligt i at sælge huset. Alles behov ændrer sig i takt med, at der kommer børn/flere børn, opstart af virksomhed, uddannelse eller længsel til venner og familie, siger Sunnvá til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Martin og jeg meldte os ikke til 'Nybyggerne' med en forventning om at vinde huset. Vi meldte os til for oplevelsens skyld, og sådan tror jeg også, at de andre 'Nybygger'-vindere har haft det.

Ingen regler om videresalg

Nogle vil måske mene, at præmissen for programmet falder til jorden, når 'Nybyggerne'-vinderne sælger deres huse, kort efter at de har vundet programmet.

Men der er altså ingen regler om videresalg, fortæller programdirektør Dorthe Thirstrup til Ekstra Bladet.

- Der gælder samme regler som hos alle andre, der vil sælge deres hus, forklarer hun og understreger:

- Vi vil ikke på den måde stavnsbinde vores medvirkende.

'Nybygger'-vinderne fra 2020, Sunnvá og Martin, fortæller, at de 'ikke havde nogen forventning om at sælge huset, da de vandt', samt at der heller ikke er nogle specielle regler om videresalg.

- Det er tre år siden, vi vandt huset, og vi har været så glade for at bo her. Vi havde ikke nogen forventning om at sælge huset, da vi vandt det, siger Sunnvá.

- Der er samme regler angående videresalg af 'Nybyggerne'-husene, som der er på alle andre huse. Det er ikke noget, der bliver kommunikeret omkring i løbet af programmet eller efter, afslutter Sunnvá og fortæller, at parrets ønske er at flytte tilbage til Færøerne og købe og renovere et ældre hus i Thorshavn.

Her kan du se det 129 kvadratmeter store hus med en tilhørende grund på 675 kvadratmeter i Silkeborg, som Sunnvá og Martin nu har sat til salg:

