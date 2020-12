Sælger huset: Hemmeligt eventyr

Boligmægleren Dansk Boligformidling lagde tirsdag en billedserie på deres Instagram-profil. 'danishhomes', af et storslået rødt murstenshus beliggende i Hornbæk.

'Ny spændende salgssag på vej. Fantastisk og sjældent udbudt ejendom i Hornbæk,' skriver de i opslaget.

Går man så på Casper Christensen Instagram-profil kan man hurtigt se, at det er komikeren og hustruen Isabel Christensens hus, som boligsiden har slået op.

I en SMS til Ekstra Bladet bekræfter Casper Christensen, at huset bliver sat til salg i det nye år.

'Vi sætter dette fantastiske hus til salg i det nye år, fordi vi, mig og familien, står foran et nyt spændende eventyr, som jeg ikke kan fortælle om endnu.'

Artiklen fortsætter under billedet...

Isabel og Casper Christensen har været gift siden 2014. Foto: Jonas Olufson

Købte i huset i sommer

Det var ikke længe Casper Christensen og Isabel Christensen nåede at bo i villaen, der kommer på markedet til 24.000.000 kroner.

De købte den nemlig huset tilbage i juni 2020 for 11,4 millioner.

Ifølge tinglysning.dk ejer de to hver 50% af huset. Hvis det lykkes parret at sælge huset, kan de se frem til at score en stor milliongevinst på boligen på blot et halvt år.

Scorer nyt job

Casper Christensen har gang i mange ting for tiden. I oktober udkom bogen 'Casper' som er skrevet i samarbejde med Martin Kongstad, der fortæller om skuespiller og komikerens liv op til nu.

Derudover har han skrevet manuskriptet til en ny amerikansk komedie i samarbejde med 'Borat'-skaberen Ant Hines. Komedien kommer til at have den engelske komiker Jake Whitehall og Julia Roberts niece Emma Roberts i hovedrollerne.

