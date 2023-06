Sælger huset: Scorer milliongevinst

I 2016 købte komiker Magnus Millang og konen, Nana Fagerholdt Millang, en 212 kvadratmeter stor villa på Tuborgvej i mondæne Hellerup nord for København.

Købsprisen var dengang 6,25 millioner kroner.

Nu har den sjove skuespiller, 41, og fruen så solgt herligheden, efter at villaen har været til salg on/off siden slutningen af 2020 med flere pauser undervejs.

Det har således flere gange været taget af markedet, hvorefter det senere er poppet op igen.

Men nu er det altså endegyldigt solgt. Det viser et opslag i Tinglysningen, hvor handlen onsdag er offentliggjort.

Her kan man se, at ægteparret har fået 9.600.000 kroner for huset. Der er dog givet rabat, for det er noget under udbudsprisen på 9.995.000 kroner.

Alligevel er det altså solgt for over tre millioner kroner mere, end man gav for syv år siden, så mon ikke den tidligere tv-ejendomsmægler Jeppe Kaufmann i skikkelse af Magnus Millang med sit signaturgrin udbrød et 'aha aha aha', da salget gik i gennem.

Villaens boligkvadratmeter spreder sig over to etager og har blandt andet flere store stuer med sildebensparket, et køkken-alrum og en håndfuld soveværelser – og så er der en kælder på yderligere 132 kvadratmeter. Foto: Boliga

Der er ikke noget at sige til, at en køber har været interesseret i det lækre hus, men det har taget sin tid at få det solgt. Foto: Boliga

Se alle billederne fra Magnus Millangs netop solgte Hellerup-villa her

Har ejet to villaer

Dermed har ægteparret Millang i kort tid ejet to huse.

I begyndelsen af juni skrev Ekstra Bladet således, at den danske skuespiller og hans kone havde givet 12 millioner kroner for et hus en tand længere nordpå oppe ad Strandvejen - i Charlottenlund.

For den pose penge fik Millang-familien, der også tæller tre børn, 210 kvadratmeter bolig og 81 kvadratmeter kælder at boltre sig på i 70'er-villaen, der er bygget i 1974.

Magnus Millang skriver lige nu på sin egen tv-serie, der senere skal have premiere på TV 2.

Læs mere om det her.