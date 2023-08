Sælger hytten

'Vores hus er til salg'.

Sådan skriver Sarah Tiedt i et frisk opslag på Instagram, hvor hun deler billeder af de mange kvadratmeter, som hun sammen med Türker Alici har valgt at sælge.

'Huset ligger på en dejlig rolig lukket vej med de bedste naboer! Masser af børn', skriver hun desuden i opslaget, hvor hun forsøger at sælge området med nem adgang til butikker og fitnesscentre.

Da parret købte villaen fra 1920 tilbage i februar 2021, gav de 2.275.000 kroner for den.

Hvad Sarah Tiedt og Türker Alici vil have for deres gennemrenoverede hus, vil han ikke fortælle, da Ekstra Bladet fanger Türker Alici midt i ulvetimen med en grædende datter i baggrunden.

Først senere på ugen vil salgsannoncen være tilgængelige, og først der vil prisen blive offentliggjort.

Annonce:

Mega spændende

Türker Alici har ikke nogle kommentarer til, hvor parret i fremtiden skal bo. Men noget nyt og spændende er i gære, fremgår det af en story på hans Instagram.

'Det er med blandede følelser, at vi sælger vores elskede hus. Det er smidt så meget kærlighed i det! Men vi skal noget andet og mega spændende! Det gør, at vi desværre ikke har mulighed for at beholde huset', skriver han.

Sarah Tiedt og Türker Alici blev i april forældre til deres lille datter, efter de for to år siden mistede et ufødt barn.

'Det der skulle have været vores lille møgunge… Hvis hjerte næsten ikke slår mere… Og lægerne siger, at vi nok ikke skal regne med et barn i denne omgang', skrev han dengang i et opslag på Instagram og kaldte lægernes besked for 'den værste nyhed, de kunne få'.

Mister ufødt barn