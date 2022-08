Sælger imperiet

I mere end 20 år drømte Dennis Knudsen om at blive far.

Nu er kendisfrisøren snart far til fire, og det har fået ham til at sælge sin store frisørsalon midt i København.

– Jeg har solgt salonen fra 1. oktober, fordi det bliver for meget med både den og fire børn, siger Dennis Knudsen til ugebladet Se og Hør, hvor han tilføjer, at han nu vil koncentrere sig om sine børn og om at lave film.

Det er i september, at børneflokken hjemme hos Dennis Knudsen går fra to til fire, det sker, når den amerikanske rugemor nedkommer med to tvillingepiger.

'JAAAA, Lucas og Noah skal være storebrødre til september, og jeg skal være far til to tvillingepiger. Livet er fantastisk og vildt', skrev Dennis Knudsen på Instagram tilbage i april, hvor han offentliggjorde de glædelige nyheder.

Dennis Knudsen er i forvejen far til Lucas, der kom til verden i 2019, og Noah, der blev født i juni 2021.

- Det er vildt, at det endelig er lykkedes, sagde Dennis Knudsen til Ekstra Bladet, kort efter at sønnen Lucas kom til verden, og tilføjede, at sønnen både er dansk og amerikansk statsborger.

Helt farvel til frisørsalonlivet er det dog ikke for Dennis Knudsen. Til Se og Hør fortæller han, at han åbner en lille salon med seks stole midt på gågaden i Korsør - som han kan cykle til på få minutter.

Det er ikke så længe siden, at kendisfrisøren flyttede fra København til Korsør, hvor han har købt en luksusvilla tæt på skov og strand.

