Sælger landejendom for millioner

Christian Kjær har solgt en landejendom i Sandbjerg for et større millionbeløb

Christian Kjær har solgt en landejendom i Sandbjerg.

Det bekræfter hans kone, Susan Astani-Kjær over for Ekstra Bladet.

Boligen er blevet solgt tilbage i april, og ejendomsmægleren Ole Lindgreen Ejendomme har da også lavet et opslag på Instagram, hvor de lykønsker køber og sælger med handlen.

I opslaget skriver mægleren desuden, at de 'glæder sig til at følge byggeriet', så noget kunne tyde på, at der bliver bygget på grunden.

Der er da også plads nok til byggeri. Grunden tæller nemlig hele 18.279 kvadratmeter ifølge den tidligere salgsopstilling på Boliga.dk.

Selve bygningen har seks værelser og et boligareal på 127 kvadratmeter.

Boligen blev sat til salg for 5,2 millioner kroner, og ifølge Boliga.dk er det også den pris, ejendommen blev solgt til.

Lige over for den netop solgte ejendom, ligger en anden ejendom, som Christian Kjær også ejer. Den er ligeledes sat til salg, men her er beløb et helt andet.

Det er nemlig Sandbjerggard, som er sat til salg for svimlende 52 millioner kroner. Ejendommen har Christian Kjær forsøgt at sælge i længere tid, men den står fortsat til salg.