Sælger lejlighed for kæmpe millionbeløb

Efter fem måneder på boligmarkedet kan skuespiller Mille Lehfeldt - der er aktuel i den nye sæson af 'Badehotellet' på TV2 - nu begynde at pakke sin udsigtslejlighed ved havneløbet i København ned.

Hjemmet, som hun købte med sin mand, skuespiller Sophus Windeløv Kirkeby, tilbage i 2017, er nemlig blevet solgt.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

De nye ejere kan altså glæde sig til snart at rykke ind i de fem værelser på den eksklusive beliggenhed på Havnegade inde midt i hovedstaden - og det endda med lidt rabat oveni hatten.

Parret er gået omtrent 700.000 kroner ned i pris. Foto: Nybolig København K – Munch & Bjerregaard

Skuespillerparrets 154 kvadratmeter store ejerlejlighed endte nemlig med at blive solgt for på 10,8 millioner kroner - og således et nedslag på 700.000 kroner i forhold til udbudsprisen. Da boligen ramte markedet i juli sidste år lød prisen nemlig på 11,5 millioner kroner.

Selv købte Lehfeldt og Windeløv Kirkeby hjemmet for den nette sum af 8.675.000 kroner.

Fra storby til forstad

Familien kommer dog ikke til at stå uden tag over hovedet.

De skifter nemlig havudsigten på fjerde sal i København ud med villakvarter og have i Hellerup, hvor det kunstneriske par ifølge Boliga.dk købte et hus i sommer.

Lige over 15,7 millioner kroner gav de for en 230 kvadratmeter stor liebhavervilla i hovedstadsforstaden. Det er omkring 67.000 kroner for hver enkelt kvadratmeter.

Mille Lehfeldt er datter af skuespiller Kirsten Lehfeldt. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

