Sælger lejligheden: Forlanger millioner

Tobias Hamann har sat sin lejlighed til salg for 3,2 millioner kroner

Tidligere vinder af 'Den store bagedyst' Tobias Hamann er tilsyneladende klar til at lægge livet i Valby helt på hylden.

I hvert fald har tv-kendissen ifølge Se og Hør sat sin lejlighed i den københavnske bydel til salg til den nette sum af 3.195.000 kroner.

Tobias Hamann købte lejligheden af sin søster for 3.150.000 kroner i 2021, da han flyttede fra Aarhus til København, og siden er der ifølge salgsopstillingen blandt andet kommet nyt køkken i boligen.

Hamann nåede dog ikke at bo længe i lejligheden, inden han flyttede sammen med kæresten, Patricia Thyberg, først i hendes lejlighed i indre København og siden i en fælles lejlighed på Islands Brygge, hvor de nu bor.

Rigtig glade

Til Ekstra Bladet fortæller Tobias Hamann, at selvom han bestemt har været glad for lejligheden i Valby, var timingen den rette til at sælge den nu.

- Hvis jeg gerne vil købe noget andet engang, så skulle den jo sættes til salg på et eller andet tidspunkt, og det blev så nu, siger han om beslutningen om at sælge.

Lejligheden i Valby er 66 kvadratmeter. Foto: EjendomsmæglerKompaniet

Det ligger dog umiddelbart ikke i nærmeste fremtid, at der skal investeres i ny bolig.

- Vi er rigtig glade for at bo her ved vandet, og vi har det rigtig godt, siger Hamann og tilføjer:

- Men jeg kunne bo alle steder, så længe det er med min kæreste.

Lejligheden, som ligger centralt placeret i Valby, tæller 66 kvadratmeter og tre værelser.

Se billeder af lejligheden i salgsopstillingen hos EjendomsKompagniet her.