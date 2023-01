Sælger sommerhuset: Forlanger 7,5 millioner

Der bliver mere end råd til at klare sig gennem energikrisen, hvis det går, som den danske modeskaber Karen Simonsen ønsker.

Hun har nemlig netop sat sit sommerhus til salg.

Og hvis man vil rykke ind i herligheden i Hornbæk, skal man have et gedigent checkhæfte op af lommen.

Det koster nemlig 7,5 millioner at få fingrene i sommerhuset, der har tilhørt modedronningen, som tidligere har været en del af duoen bag det succesfulde mærke Munthe plus Simonsen. Nu har hun sit eget mærke, der hedder Karen by Simonsen.

Fed fortjeneste

Karen Simonsen købte sommerhuset for 2.845.000 i 2004, og hvis hun får udbudsprisen for huset, kan hun se frem til en fortjeneste på 4.655.000 kroner.

Tidligere har Simonsen forsøgt at sælge huset to gange. Første gang i 2008 hvor det blev sat til salg for 5.495.000. Og igen i 2012 blev huset sat til salg for 3.350.000 kroner.

Boligarealet udgør 84 kvadratmeter, mens selve grunden er på hele 956 kvadratmeter.

Huset blev bygget i 1971 og har fire værelser og en kælder på 33 kvadratmeter.

Du kan se huset her.

