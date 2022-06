Sælger sommerhuset: Kæmperabat til køber

Efter knap et år på markedet - og et par prisjusteringer hist og her - har Kristian Von Hornsleth fået solgt sit sommerhus.

Sommerhuset, der ligger i badebyen Rågeleje 300 meter fra vandet, skulle en mulig køber i første omgang have hevet 8,9 millioner kroner op af lommen for at få fingrene i.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Prisen på 8,9 millioner kroner blev senere nedjusteret til 7,5 millioner kroner, men heller ikke den pris kunne få en køber til at slå til.

Handlen kom nemlig først i hus i i maj 2022 - knap et år efter - og med en klækkelig rabat til køber.

Artiklen fortsætter under billedet . . .

Hornsleth ejede sommerhuset med tre andre. Foto: Nybolig Rågeleje

Det 231 kvadratmeter store sommerhus med 100 kvadratmeter ekstra på tagetagen og 20 sovepladser - blev købers for 6,75 millioner kroner. Det er 800.000 kroner fra den sidste udbudspris.

Vejby, hvor sommerhuset ligger, er ifølge Boliga på en ottendeplads over de dyreste sommerhusbyer i Danmark.

De dyreste sommerhus i Danmark findes i den nordsjællandske kystby Tisvildeleje. Her skulle man sidste år i gennemsnit slippe tæt på 55.400 kroner for hver kvadratmeter – eller næsten 3,9 millioner kroner for et gennemsnitligt sommerhus på eksempelvis 70 kvadratmeter.

Se alle billederne af sommerhuset her.