Sælger ud: Håber på budkrig

Han har gjort det før.

Sidste forår solgte tv-vært Peter Ingemann sin gule knallerthjelm til 50.000 kroner, som blev doneret til velgørenhed.

Nu har Ingemann igen sat et objekt, der er kendt fra hans optræden i tv, til salg til fordel for et godt formål. Denne gang er det hans grønne kuffert, der skal under værtens private auktions-hammer.

I et opslag på Facebook skriver Ingemann, at han håber folk vil byde godt til i forsøget på at sikre sig hans berømte kuffert, da pengene skal gå ubeskåret til organisationen Blå Kors, som faciliterer julehjælpen.

Peter Ingemanns grønne kuffert har været med ham hele verden rundt i flere tv-programmer. Privatfoto

Over for Ekstra Bladet understreger Peter Ingemann, at han håber, prisen på kufferten kan nå ligeså højt op som på knallerthjelmen.

Annonce:

- Der er mange, der har spurgt gennem tiden, om de må købe min grønne kuffert. Den har jo rejst hundredtusindvis af kilometer, og da jeg læste her til morgen, at ansøgningerne til julehjælp er steget med 40 procent, fordi folk har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, så tænkte jeg: 'Nu ryger den sgu ud', siger han og fortsætter:

- Min knallerthjelm blev solgt for 50.000 kroner, som gik til Blå Kors, og jeg håber virkelig, der er nogle der byder den skide kuffert op. Den har en autograf af selveste Hulk Hogan.

Læs også: Stikker helt af: Har du guld gemt på loftet?

Store overvejelser

Det har dog ikke været nemt for Peter Ingemann at træffe beslutningen.

- Jeg sagde til informationschefen i Blå Kors efter salget af hjelmen, at kufferten nok også kom på et tidspunkt, men jeg har alligevel gået sådan lidt og tænkt. Den har jo fandme også en autograf af Hulk Hogan, så skulle man hellere have gemt den og vist den til sine børnebørn, siger han.

I kuffertens indre er der en blå plet, fordi en fyldepen på et tidspunkt måtte bukke under for trykket under en flyvetur, forklarer Ingemann. Privatfoto

Ikke desto mindre er budkrigen allerede i gang i kommentarfeltet på Ingemanns Facebook-profil.

I skrivende stund er der allerede budt 10.000 kroner for kufferten. Man kan afgive sit bud helt frem til 2. december klokken 12.

Annonce:

Læs også: Tjek loftet: VHS-guld solgt for vanvidsbeløb

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Frederikke fra 'Paradise' er født som mand men har fået lavet en kønsskifte-operation. Hør om hendes rejse, og hvordan man har sex, når man har skiftet køn i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app