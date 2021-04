Sælger villa efter syv år: Her er prisen

Lige omkring en måned.

Det var, hvad der skulle til, før 'Vild med dans'-stjernen Silas Holsts villa blev solgt, efter den kom tilbage på boligmarkedet i november efter en lille pause - og et lille afslag i prisen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Den nye ejer af den røde murstensvilla i bydelen Husum i København har nemlig givet 5,7 millioner kroner for at overtage det 186 kvadratmeter store hjem - 50.000 kroner under den udbudspris, som huset var til salg for.

Holst kan nu finde flyttekasserne frem og begynde at pakke de seks værelser ned, som også huser danserens eksmand Johannes Nymark og moderen til deres to børn, Louise Mahnkopf.

Trekløveren købte hjemmet tilbage i 2014 og har dermed boet der i syv år. Dengang gav de lige præcis tre millioner kroner for at overtage nøglerne til villaen.

Sådan ser villaen ud. Foto: Home Brønshøj

Bliver i Brønshøj

Selvom familiens hjem på Ågerupvej i den københavnske forstad er blevet solgt, behøver de ikke lede med lys og lygte efter et sted at pakke flyttekasserne ud.

De bliver nemlig i området, hvor de har fundet et hjem, der er nemmere at dele op i tre forskellige lejligheder til den store familie. Det fortalte Silas Holst til Billed-Bladet tidligere på ugen.

Her fortalte han også, at de flytter ind 1. maj, og at de glæder sig.

Ifølge Boliga.dk har både danseren og eksmanden Johannes Nymark - sidstnævnte sammen med kæresten Jeppe Christoffersen - købt en lejlighed hver i den samme ejendom på en blind vej i Brønshøj.

Holst har betalt lige under seks millioner kroner for sin 177 kvadratmeter store afdeling af ejendommen, hvor Nymark og Christoffersen har fået 94 kvadratmeter for lige under fire millioner kroner ifølge ifølge de tinglyste BBR-oplysninger.

Se Silas Holsts familievilla i Brønshøj her.