Sænker prisen på luksusvilla

Man skal stadig have den store pengepung frem, hvis man vil have fingrene i Lene Beiers hus

14.995.000 kroner.

Det var, hvad man i første omgang skulle have op af lommen, hvis man ville have fingrene i Lene Beier og hendes mands hus i Søvang ved Dragør.

Men ingen er endnu bidt på, og derfor har familien valgt at skære over en million af prisen på det, der af ejendomsmægleren beskrives som en '216 kvadratmeter gennemrenoveret luksusvilla i første parket til Øresund med ugeneret havudsigt fra ALLE opholdsrum'.

Prisskiltet lyder nu på 13.800.000 kroner. Det betyder, at prisen er nedjusteret med 8 procent, og at der er røget 1.195.000 kroner af prisen. Det fremgår af salgsopstillingen hos Realmæglerne.

For millionerne får du - foruden havudsigten - en strandgrund på 918 kvadratmeter og et gennemrenoveret og ombygget hus, der rummer syv værelser, terrasser og egen vinkælder, som er sænket ned i gulvet, samt en vild have med insekthotel.

Lene Beier er gift med Anders Beier. Sammen har de to børn. Foto: Søren Kirkegaard/TV 2

Annonce:

Hotel og Østrig

Herligheden skal familien Beier af med, da familien, der også består af to sønner, har besluttet sig for at købe et hotel i Østrig, som de skal renovere og stå for driften af.

- Anders stoppede sit job ved årsskiftet, og siden da har vi gentænkt alle vores drømme for fremtiden. Vi har været helt nede i maven for at mærke efter, hvad vi gerne vil på sigt, har Lene Beier før forklaret til Ekstra Bladet, hvortil hun uddybede, at det ikke var, fordi de var utilfredse med deres liv i Danmark.

- Det her er jo ikke en ny drøm, det er noget, vi altid har snakket om. Der er megameget på spil, så det påvirker os selvfølgelig også. Men vi tror på, at vi godt kan det. Og Anders er pissegod til at bygge, det er jo det, han kan, fortsatte Lene Beier, der samtidig forsikrede om, at hendes arbejde som tv-vært sagtens kan forenes med et liv som hotelejer i Østrig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er ikke kun kaffe, kage og kostald, når 'Landmand søger kærlighed' optages. Kom med Lene Beier bag kameraet, når hun til Ekstra Bladet fortæller om alt det, du ikke ser på tv.