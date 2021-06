Sætter hus til salg for vildt millionbeløb

Tidligere 'Løvens Hule'-investor Peter Warnøe har sat sit rækkehus til salg for en vild pris

Nær ven af kronprins Frederik og tidligere investor i 'Løvens Hule' Peter Warnøe vil sælge sit hus for et svimlende millionbeløb.

Iværksætteren vil nemlig have ikke mindre end 33 millioner kroner for det 232 kvadratmeter store rækkehus, der er arkitekttegnet af Thorkild Henningsen, og som netop er blevet sat til salg.

Det skriver Se og Hør.

Boligen er sat til salg for godt og vel 100 procent mere, end hvad Warnøe selv måtte punge ud med tilbage i 2017. Selv betalte han lige knap 17 millioner kroner for ejendommen, der ligger ud til Øresund i Hellerup.

I salgsopstillingen beskrives rækkehuset, der ligger på Sundvænget, som gennemrenoveret med 'materialer af højeste kvalitet'.

Warnøe var tidligere med i 'Løvens Hule'. Foto: Per Arnesen /DR

Peter Warnøe har den seneste tid haft sin del af skandalesager om bedrageri for blandt andet ulovlige lån og mandatsvig, og i 2019 trak han sig fra 'Løvens Hule', efter Børsen kunne fortælle, at han havde lånt mere end 20 millioner kroner på ulovlig vis.

Nu forsøger den 57-årige erhvervsmand, der skylder flere millioner væk, altså tilsyneladende at hive penge ind på kontoen ved at sætte sit hjem til salg for næsten det dobbelte af, hvad han selv måtte af med.

Boligen har tidligere været hjem for flere kendte ansigter såsom Ole Bornedal, Uffe Elleman-Jensen, Susanne Heering og tidligere bestyrelsesformand for Mærsk Michael Pram Rasmussen. Se rækkehuset her.