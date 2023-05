Sætter huset til salg: Så meget kræver hun

'216 kvadratmeter gennemrenoveret luksusvilla i første parket til Øresund, med ugeneret havudsigt fra ALLE opholdsrum'.

Sådan lyder den særdeles tiltalende salgsbeskrivelse af tv-værten Lene Beier og hendes mands hus i Søvang ved Dragør.

Tidligere på måneden meddelte parret, at de ville rykke teltpælene op og flytte Østrig for at drive et hotel.

Nu har Lene og Anders Beier sat deres hjem til salg. Og den helt store tegnebog skal findes frem, hvis huset, der er kendte fra tv-programmet 'Beier bygger', skal blive dit.

Prisskiltet lyder på 14.995.000. Det fremgår af salgsopstillingen hos Realmæglerne.

Her kan man læse, at villaen er opført i 1977, men blev i 2016/2017 gennemgående renoveret og ombygget.

Strandgrunden er 918 kvadratmeter stor, og her ligger altså huset, der rummer hele syv værelser.

Annonce:

Ud over fire terrasser har villaen egen vinkælder, der er sænket ned i gulvet. Med i prisen får køber og en vild have med insekthotel.

Anders Beier i gang med at bygge husets vinkælder. Foto: TV 2/Katrine Krause

Drømmen

Det var på Instagram, at den populære TV 2-vært selv fortalte nyheden om, at hun og resten af familien, der også består af to sønner, har besluttet sig for at sælge huset på Amager og købe et hotel i Østrig, som de skal renovere og stå for driften af.

Til Ekstra Bladet forklarede hun, at parret har overvejet beslutningen længe.

- Anders stoppede sit job ved årsskiftet, og siden da har vi gentænkt alle vores drømme for fremtiden. Vi har været helt nede i maven for at mærke efter, hvad vi gerne vil på sigt.

Hun understregede, at de ikke er utilfredse med deres liv i Danmark i dag, men at de var nødt til at forfølge deres drøm.

- Det her er jo ikke en ny drøm, det er noget, vi altid har snakket om. Der er megameget på spil, så det påvirker os selvfølgelig også. Men vi tror på, at vi godt kan det. Og Anders er pissegod til at bygge, det er jo det, han kan.

Lene Beier forsikrede om, at hendes arbejde som tv-vært sagtens kan forenes med et liv som hotelejer i Østrig.