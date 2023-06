Sætter huset til salg

Ejendomsmægleren Jesper Nielsen har sat sit hus til salg.

Den tv-kendte mægler kræver 13.995.000 kroner for de 178 kvadratmeter i Gl. Holte.

Sammen med sin kone, Lisbeth Sander Nielsen, købte Jesper Nielsen den stråtækte ejendom med syv værelser tilbage i 2016. Den gang gav parret ifølge Tinglysningen 8.200.000 kroner for villaen.

Der er kælet for detaljerne i boligen, som Jesper Nielsen og familien nu ønsker at fraflytte.

Ifølge ejendomsmægleren, der har boligen til salg, er der fuldautomatisk opvarmet saltvandspool, nedsænket vinkælder i hallen og gårdspladsen har parkeringsarealer til mange biler.

Det hele ligger godt gemt som det, der bliver beskrevet som en skøn og total ugeneret oase.

Potentiel krænkelse

Netop den ugenerede beliggenhed har Jesper Nielsen formentlig sat ekstra pris på, siden han havnede i noget af et stormvejr efter julefrokost på Hotel d'Angleterre i december 2021, der betød, at Jesper Nielsen måtte forlade sit livsværk - ejendomsmæglerkæden der bar han navn, Jesper Nielsen.

Det var Berlingske, der kunne fortælle, at den tv-kendte ejendomsmæglers exit skyldtes en potentiel krænkelsessag.

'Vi er blevet bekendt med en række forhold, som vi har ønsket at få klarlagt gennem en uvildig undersøgelse. Det er ikke blevet imødekommet. På den baggrund har vi valgt at stoppe samarbejdet,' skrev Nykredit Mæglers direktør, Peter Mattsen, i en mail til Berlingske, som avisen citerer.

Senere bekræftede Jesper Nielsen over for Ekstra Bladet, at der har været en konkret episode i forbindelse med en julefrokost. Han afviste dog, at han var blevet fyret fra Jesper Nielsen-kæden.

'Jeg afviser fuldstændig at jeg er blevet fyret, og at der foreligger en krænkelsessag mod mig,' skrev han i en sms til Ekstra Bladet og fortsatte.

'Det er korrekt, at der har været en episode i forbindelse med en privat efterfest efter en julefrokost, som er blevet undersøgt internt. De tre involverede kvinder har netop erklæret over for Nykredit, at de ikke har følt sig krænket. Derfor er der ingen sag,' skrev Jesper Nielsen.