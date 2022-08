Sætter lejligheden til salg: Kræver mange millioner

Hun har boet i drømmelejligheden siden 2016, hvor hun købte den med sin daværende kæreste Theis.

Efter bruddet med ham blev hun eneejer af boligen på Frederiksberg i hovedstaden kun et stenkast fra søerne.

Men nu er det snart slut.

Det er således efter svære overvejelser, at sangerinden Pernille Rosendahl, 50, nu har sat sin 143 kvm store lejlighed til salg.

Herligheden kan erhverves for 8.250.000 kroner via Danbolig, skriver Rosendahl på sin Instagram-profil.

Fælles hjem søges

Her fortæller hun i en række stories om beslutningen, der primært skyldes ønsket om at finde et fælles hjem med sin kommende mand, eks-politikeren Kristian Jensen, der nu er direktør for virksomheden Green Power Denmark.

De blev kærester i 2019 og fortalte så sent som i sidste uge, at de var blevet forlovet og dermed skal giftes i nær fremtid.

'Jeg har valgt at sætte min helt vidunderlige lejlighed til salg. Her er det smukkeste lys. Vi eeeeeeeelsker at bo her, men Kristian og jeg vil gerne finde et fælles hjem,' skriver Pernille Rosendahl blandt andet.

'I er mange, der spørger. Tak for det. Lejligheden er 143 kvm og koster 8.250.000 kr. Den ligger på 4. sal et stenkast fra søerne. 5 minutter fra Rådhuspladsen. 2 minutter fra Forum metro,' lyder det videre fra sangerinden.

Snart skal disse to turtelduer finde en fælles bolig. Hidtil har de tilbragt det meste af tiden i lejligheden, som parrets kvindelige part nu sælger for stort millionbeløb, men der er et stort ønske om at være fælles om valget af fremtidigt hjem. Foto: Ritzau Scanpix

Konstant på altanen

Sanglærken, der efter en tid som solist for nylig genoplivede sit band Swan Lee, beretter samtidig, at det er en elsket lejlighed, hun snart siger farvel til. En bolig, hvor Kristian Jensen de facto har været flyttet ind, men som han altså ikke har været med til hverken at købe eller eje.

'Det er en stor beslutning, for vi elsker lejligheden. Den er lys og smuk og har udsigt, så langt øjet rækker, da der ikke er genboer. Søde mennesker i opgangen. Dejligste nyrenoverede gård. Elevator. Vi er på 4. sal. Superdejlig altan, hvor vi er ude hele tiden,' skriver Pernille Rosendahl.

Ekstra Bladet har kontaktet Pernille Rosendahl for en uddybende kommentar til lejlighedssalget og planerne for det kommende hjem med Kristian Jensen, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

Vi arbejder desuden på via mægler at få lov til at bringe billeder af den flotte lejlighed.