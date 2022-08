Sætter ord på brud: Følte sig overset

I starten af året kunne tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og radiovært Le Gammeltoft fortælle, at der ikke længere var amoriner i luften mellem dem, og at de derfor havde besluttet at gå hvert til sit.

Nu fortæller Le Gammeltoft, at hun er kommet stærkere ud på den anden side, fordi forholdet ikke var det rigtige for hende. Det sker i Radio4-programmet Drømmesengen.

- Forholdet var ikke godt for mig, nej. Jeg tror heller ikke, at det var godt for ham. Jeg tror, vi er ret enige om, at vi er lidt lettede over, at vi ikke er sammen længere. Jeg gik for hurtigt ind i det, og så tror jeg, at det der med sammenbragte familier er barske løjer. Der skal man tænke sig godt om, siger Le Gammeltoft i programmet.

I programmet fortæller hun også, at hun i dag har alt det, hun har brug for i livet. Hun har derfor ikke brug for en mand eller at være i et forhold, hvor hun ikke bliver prioriteret.

Ifølge Le Gammeltoft blev følte hun sig overset i sit tidligere forhold, og derfor er hun nu er i tvivl om, hvorvidt hun igen vil flytte sammen med nogen.

Her ses Le Gammeltoft sammen med tidligere kæreste Tommy Ahlers. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hemmelighedsfulde

Tommy Ahlers og Le Gammeltoft var i lang tid hemmelighedsfulde om deres forhold, men i november 2020 troppede de sammen op på den røde løber til premieren på filmen '7 Years of Lukas Graham' og annoncerede, at de var kærester.

På det tidspunkt fortalte de, at de allerede havde været kærester i et år.

- Vi mødte faktisk hinanden via arbejdet til at starte med. Tommy spurgte mig, om jeg ville stille op til noget interview tilbage i marts, da du (Ahlers, red.) skulle lave valgkamp. Så blev vi kollega-venner, som bumpede ind i hinanden til Folkemødet og sådan nogle ting, og så begyndte vi at date sidste efterår, fortalte Le Gammeltoft i den forbindelse.

